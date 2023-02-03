Потужна криза та брак грошей на війну: які санкції невдовзі відчутно вдарять по Росії

Запроваджені Заходом санкції проти Росії мають вплив на її економіку та рівень життя населення. Невдовзі ж Москва почне втрачати нафтодолари й настане бюджетна криза і, відповідно, в окупантів виникнуть проблеми з фінансуванням війни.

Про це 24 Каналу сказав політолог, соціолог із Німеччини Ігор Ейдман. За його словами, катастрофа для Росії стане неминучою вже цього року й пов'язана вона буде насамперед із санкціями проти енергоносіїв.

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Які санкції болісно вдарять по Росії

Ейдман зазначив, що невдовзі набувають чинності нові санкції проти Росії, згідно із якими Євросоюз та країни G7 відмовляються з 5 лютого купувати нафтопродукти у країни-агресорки. Це стане черговим ударом по її бюджету після того, як у грудні були запроваджені санкції щодо російської нафти.

До цього, щоправда, ще росіяни самі постріл у ногу зробили, фактично відмовилися постачати газ на європейський, насамперед німецький, ринок,

– заявив політолог.

Тобто, за його словами, ці удари по російській економіці та бюджету набагато сильніші й важливіші, ніж ті, які були зроблені відразу після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ті санкції не були катастрофічними, а лише певним чином погіршили рівень життя росіян.

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На Росію чекає потужна бюджетна криза

Політолог наголосив, що доволі відчутно для країни-агресорки буде, якщо вдасться зупинити притік нафтодоларів з експорту енергоносіїв. Тому що вони для Росії є абсолютно принциповими речами, таким собі становим хребтом її економіки.

Тепер, зауважив він, росіяни втрачають цей ринок. Вони, звісно, продають нафту в Азію, але з великим дисконтом, та не в таких обсягах. Бюджет же Росії був зверстаний з розрахунку 70 євро за долар, а нині вони торгують тією нафтою, яку можуть спихнути на азійський ринок по 40 доларів за барель.

Враховуючи це, звісно, неминуча потужна бюджетна криза й погіршення життя простих людей, зокрема, та великі проблеми з фінансуванням війни,

– сказав Ейдман.

На думку соціолога, все це станеться до середини року й тоді холодильники у росіян почнуть, так би мовити, пустіти. І саме тоді може настати якийсь "конфлікт між холодильником і телевізором". Наразі ж провоєнно налаштовані росіяни визнають, що стало важче, але не катастрофічно.

Все ж, резюмував він, катастрофа стане неминучою вже цього року й пов'язана вона буде насамперед із санкціями проти російських енергоносіїв, до того ж і на уран уже хочуть накласти ембарго. Тому доволі швидко ми побачимо наслідки нових, набагато більш зубодробильних санкцій.

Санкції проти Росії: коротко