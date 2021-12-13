Владимир Путин, вспоминая былые времена СССР, угрожает конфликтом во всей Европе, если США не предоставят ему гарантий безопасности.

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12 декабря в Ливерпуле прошел саммит министров иностранных дел стран G7. Главная его задача заключалась в выработке единой позиции реагирования на агрессию России против Украины.

Военный ответ России

Самым громким голосом саммита стала глава британского МИД Лиз Трасс. Она заявила, что раньше Великобритания использовала экономические санкции против Кремля, чтобы послать ему дипломатический сигнал, но сегодня ситуация изменилась и Лондон готов на любой ответ.

Учитывая предыдущую риторику Британии, можно расценивать это завуалированное сообщение как угрозу, в том числе и в виде военного ответа.

В целом министры стран G7 призвали Россию к урегулированию конфликта именно дипломатическим путем. Но Британия призвала быть готовыми к любым сценариям.

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Главный призыв Лиз Трасс к своим коллегам по G7 – "выступить в один голос против действий России". В итоге, все 7 стран обязались нанести одновременный удар по Кремлю, если он отважится на новую агрессию. В Госдепе США убеждают, что страны договорились как им это сделать молниеносно.



Самым громким голосом саммита стала глава британского МИД / Фото из фейсбука Лиз Трасс

Такую позицию поддерживает и весь ЕС. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, который не так давно говорил, что Европа не сможет помочь Украине. Но, видимо, Белому дому удалось сломить европейский скепсис.

Санкции за атаку на Украину

Важное уточнение от Борреля – "всё, что может быть расценено как атака на Украину". Ведь ранее речь шла лишь о полномасштабном наступлении, что развязывало руки Путину для единичных провокаций на Донбассе. Мол, санкции обещают лишь за масштабное вторжение, а потому я начну локальные атаки.

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Такие заявления – это продолжение той политики, которую выстраивает Джо Байден на Западе. Ведь именно США сделали первый импульс, заявив о том, что если Россия вторгнется в Украину, ее ждут невиданные до сегодня последствия:

экономические санкции против госдолга РФ;

против путинских олигархов;

против энергетических компаний;

против российского рубля как такового.

Кроме того Байден уверяет, что за считанные дни будет значительно усилен восточный фланг НАТО. Так называемые страны "Бухарестской девятки" просто наводнят войска Альянса. К тому же Байден уверяет, что в Украину направят еще больше оружия.

В одном Байден точно прав – новая генерация европейских политиков может сильно перекроить отношение Европы к России.

Напомню, та же глава британского МИДа Лиз Трасс, которая не так давно заняла свой пост, уже заявила, что главная задача нынешней политики ЕС должна заключатся в "стратегической энергетической автономии". Это значит, что Европа должна вырваться из плена российского газа.

Энергетическая автономия Европы

И этот месседж она уже продвигает на международной арене. Ранее Трасс призвала ЕС постепенно отказаться от российского газа. Здесь она намекает на вопрос "Северного потока-2".

Никто уже не питает иллюзий, что этот проект будет заморожен навсегда, но прямо сейчас его сертификация приостановлена и когда она завершится – неизвестно. К тому же, даже немцы заговорили о том, что эту трубу можно использовать как рычаг для давления на Путина.

Новый министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила о том, что в настоящее время сертификация, а тем более запуск "Северного потока-2" – невозможен.

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Но даже такой ответ не устроил Польшу. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, во время встречи с новым канцлером Германии Олафом Шольцом, заявил, что идеальный сценарий сдерживания российской агрессии будет невведение в эксплуатацию "Северного потока-2".



Ответ по поводу "Северного потока-2" не устроил Польшу / Фото из фейсбука Матеуша Моравецкого

Мол, нужно сначала выработать гарантии сдерживания России и лишь потом говорить о запуске опасного политического проекта Путина. Пойдет ли на это Шольц, под давлением все той же партии Зеленых – вопрос открытый.

Потому США готовы принять меры для остановки "Северного потока-2", в случае российского вторжения в Украину. Ранее об этом говорила Виктория Нуланд в Сенате.

13 декабря это подтвердил и госсекретарь США Энтони Блинкен. И Белый дом действительно сможет этого добиться.

Ведь пока США увеличивают поставки вооружений в Украину, именно Германия блокирует поставки оружия через НАТО, тем самым не выполняя своих обещаний о помощи Украине.

Да, мы могли бы получать больше оружия, но Берлин это блокирует. Об этом накануне заявил министр обороны Украины Алексей Резников.

Обратите внимание! Министр обороны заявил, что Германия в ноябре наложила вето за закупку Украиной винтовок для борьбы с дронами и антиснайперскими системами через Агентство поддержки и закупок НАТО.

По мнению Резникова, Германия не хочет вооружать Украину как раз из-за российского нарратива о том, что сильные ВСУ с современным оружием обязательно пойдут в наступление на Донбассе. Но Киев уже не раз повторял – конец войны на Донбассе должен наступить именно дипломатическим, а не военным путем.

Абсурдные заявления Кремля

В это время Кремль, как всегда, сыплет абсурдными заявлениями о том, что они не собирались нападать на Украину, а все сообщения об агрессивном поведении России – это, цитируя замглавы российского МИД Сергея Рябкова, "зацикленность США на том, что существует угроза нападения России на Украину".

Правда, этот же Рябков заявлял о том, что если США и НАТО не предоставят России тех гарантий безопасности на которых настаивает Путин, то Кремль готов начать войну против Запада. Мол, если НАТО будет и дальше расширятся, то расширятся начнет и Россия.

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Чтобы как-то оправдать слова своего коллеги, пресс-атташе МИД России Мария Захарова добавила, что многомиллионные контракты на поставки оружия между Украиной и западными странами – это прямая угроза России. И что Запад под видом военных инструкторов отправляет в Украину армии боевиков.

Правда ни одного доказательства своим словам Захарова, конечно же, не приводит. Очевидно, что вся эта ересь из уст российских чиновников – это подпевание их главному лидеру, который накануне разродился очередной порцией абсурда в адрес Украины.

Путин вдруг начал бредить воспоминаниями о том как развалился Советский союз. Глава Кремля заявил, что Украина должна России еще со времен СССР какие-то активы.

Это заявление прозвучало в дополнение к тому, что якобы Запад еще в начале 1990-х годов устно пообещал России не расширять НАТО на восток. И именно поэтому сейчас он требует не принимать Украину в Альянс.



Владимир Путин начал бредить воспоминаниями о том как развалился СССР / Фото Getty Images

Правда ни в первом ни во втором случае никаких документов или договоров на этот счет не существует. Всё это существует лишь в фантазиях самого Путина, который выглядит как уж на сковородке, который всячески пытается выкрутиться.

В процесс включились США

Президент Франции Эммануэль Макрон и новый канцлер Германии Олаф Шольц настаивают на реанимации Нормандского формата, но даже в Берлине и Париже не особо верят в то, что это удастся. Там просто перестали доверять словам Путина.

Именно поэтому в процесс и включились США. В эти дни в Киев и Москву едет помощница госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Карен Донфрид, чтобы попытаться найти пути дипломатического решения конфликта на Донбассе.

Здесь есть важное "но" – накануне советник Байдена Джейк Салливан уже подчеркивал, что у Киева есть свое видение реализации Минских соглашений, и на другое Украина не согласится. Поэтому здесь можно допустить, что Вашингтон будет пытаться склонить Москву к выполнению минских соглашений, а не к переписыванию их.

В целом неделя переговоров между Западом, Украиной и Россией принесла для Кремля не самые приятные новости:

красные линии Путина отвергают;

о расширении НАТО с Путиным не говорят;

Запад продолжает поддерживать Украину не только на словах.



Неделя переговоров принесла для Кремля не самые приятные новости / Колаж 24 канала

Очевидно, что этот раунд точно за Украиной, а потому в Кремле снова просят переговоров Путина и Байдена. Более того, в администрации Путина заявляют, что эти переговоры должны состояться сразу после визита представителя Госдепа в Киев и Москву. В Белом доме пока молчат.

Почему Путин вдруг так остро схватится за Украину? Всё просто – он потерял здесь влияние, но и сама Россия трещит по швам.

Это прекрасно иллюстрирует недавний спор Владимира Путина с российским режиссером Александром Сокуровым. Последний прямым текстом заявил Путину о том, что всё больше национальных республик стремятся отделиться от России, ведь их уже ничего не связывает, а Москва лишь угнетает эти регионы.

Самой горячей точкой на сегодня становится Кавказ, который, по словам Сокурова, очень скоро может потребовать реального отделения.

Путин убежден, что в России около 2 тысяч территориальных претензий и большинство народностей давно готовы отделится, и крах экономики именно к этому и приведет. Поэтому глава Кремля активно начал вспоминать СССР.

И невступление Украины в НАТО необходимо Путину как раз для того, чтобы сохранить нынешние границы России. Ведь без Украины Кремль уже 8 лет идет к краху, но это лишь одна из вероятных причин обострения у Путина. Как всё на самом деле – не известно, наверное даже самому Путину…