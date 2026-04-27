Ігри ФСБ в дії: політолог спрогнозував, що чекає на Кремль восени

В Росії назріває серйозна ситуація через накопичення багатьох проблем, пов'язаних з війною. Зрештою невдоволення росіян владою можуть вилитися у суттєві зворушення всередині країни-агресорки.

Таку думку озвучив у розмові з 24 Каналом політтехнолог Тарас Загородній, який вважає, що найважливішим чинником, що впливає на ці процеси є удари України по російських нафтових об'єктах. Також економічні проблеми в Росії прискорять кризу, що може вибухнути за кілька місяців.

Що може спричинити зворушення в Росії?

Загородній наголосив, якщо Україна продовжить завдавати ударів таких, як по Туапсе, де тривалий час палає нафтопереробний завод, то восени в Росії може відбутися багато цікавого.

Тому до цього часу я особливо нічого не чекаю. Адже росіяни не вийдуть на вулиці, якщо там не з'явиться хтось на кшталт Пригожина чи якесь "ГКЧП", яке буде все валити на Путіна, мовляв, він у всьому винний,

– пояснив він.

Водночас Путін до останнього, на думку політтехнолога, уникатиме коментувати цю ситуацію, адже це буде очевидне визнання поразки. Тому що саме верховний головнокомандувач відповідальний за те, що погано працює російська ППО, яка не збиває українські дрони. Або ж очільник Кремля знайде формулу, за якою відповідальним за це буде хтось інший, а не конкретно він.

Паралельно у російському суспільстві все відкритіше звучить незадоволення владою. Блогери висловлюються щодо її хибних кроків та відвертих провалів. Однак ці негативні висловлювання щодо Кремля від тих, хто перебуває всередині Росії, спрямовані, на думку Загороднього, на каналізацію протестів.

Це внутрішні ігри ФСБ. Вони вивчили уроки Радянського Союзу і розуміють, що все ж таки протестами треба керувати,

– впевнений політтехнолог.

Висловлювання невдоволення з боку російських блогерів може підігріти цікавість до певних подів в Росії, зокрема роздратування блокуванням інтернету. Однак для того, щоб це призвело до серйозних зворушень, потрібний лідер, якого наразі немає.

Зверніть увагу! Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок вважає, що Путін боїться, що росіяни можуть повстати. Недарма очільник КПРФ Зюганов заявив, що в Росії можуть повторитися революційні події 1917 року. Навіть виникло поняття "кухонна революція", коли росіяни обговорюють на кухнях чи правильну політику проводить влада, чи ні. А це, як зазначив Клочок, може призвести до руйнівних процесів.

"Проте якщо така людина з'явиться, то всі ці блогери, силовики, олігархи, імовірно, підтримають такого лідера. І Росія буде йти до дестабілізації. Але до цього все ж таки має призвести сукупність обставин", – наголосив Тарас Загородній.

Він нагадав, що у вересні 2026 року в Росії пройдуть вибори до Держдуми, після яких має відбутися різке зростання комунальних тарифів. Тому восени в Росії мають відбутися певні події. Однак за умови, впевнений політтехнолог, якщо Україна не припинить атаки на російську територію, тому що дестабілізація кремлівської влади залежить виключно від дій Києва.

Що відбувається в Росії?

Рейтинг довіри Володимиру Путіну та схвалення його діяльності різко знижується в Росії. За даними Всеросійського центру вивчення суспільної думки, 24,1% росіян не довіряють Володимиру Путіну. Також 23,3% респондентів не схвалюють його роботу. За тиждень ці показники впали відповідно на 1% – до 71% та на 1,1% – до 65,6%.

Загалом падіння рейтингів Путіна спостерігається впродовж семи тижнів і впливає на цей процес, імовірно, блокування Telegram та обмеження мобільного інтернету в Росії, а також зростання цін та втома громадян країни від війни в Україні.

Політолог і соціолог із Німеччини Ігор Ейдман вважає, що не випадково Всеросійський центр вивчення громадської думки й Фонд "Громадська думка" почали оприлюднювати падіння рейтингів Путіна. Це, ймовірно, пов'язано з тим, що вони отримали вказівки адміністрації президента, що свідчить про "конфлікт між різними групами російської верхівки".