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24 Канал Новини світу Вибухи від Тамбова до Сочі та затримка авіарейсів: усе про масовану атаку БпЛА по Росії 25 липня
25 липня, 09:35
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Вибухи від Тамбова до Сочі та затримка авіарейсів: усе про масовану атаку БпЛА по Росії 25 липня

Владислав Кравцов

У Росії ніч та ранок 25 липня були абсолютно неспокійними. Окупанти жалілися на масовану атаку невідомими дронами, вибухи, а також "погану роботу ППО".

Гучно цієї ночі було від Тамбова до Сочі. Детальніше про те, куди летіли невідомі БпЛА у Росії, що вони атакували та які наслідки – читайте у хронології 24 Каналу.

До теми Невідомі дрони паралізували роботу одразу 8 аеропортів у Росії: запроваджено план "Килим" 

Що відомо про гучну ніч і ранок у Росії 25 липня?

 

09:37, 25 липня

У ЦПД розповіли, які важливі військові об'єкти атакували безпілотники

Андрій Коваленко зазначив, що дрони сьогодні вночі вразили два важливі об'єкти військово-промислового комплексу Росії:

  • Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї – виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. 

Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ, 
– пояснив очільник Центру протидії дезінформації.

  • Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК Росії. Цей завод спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів – для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. 

"Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч"" – зауважив Коваленко.

09:31, 25 липня

У Росії затримуються поїзди через "уламки БпЛА"

12 поїздів затримуються після падіння уламків БПЛА на станції Тимашевська у Краснодарському краї, повідомили у РЖД.

На станції Піщанокопська у Ростовській області уламками дрона пошкоджено контактну мережу, постраждалих немає, затримуються 10 поїздів.

07:20, 25 липня

У Міноборони Росії відзвітувалися про роботу ППО

Міністерство оборони Росії пише, що російська ППО нібито знищила 105 безпілотників за ніч:

  • 26 – над територією Бєлгородської області.
  • 25 – над територією Брянської області.
  • 23 – над територією Ростовської області.
  • 9 – над акваторією Азовського моря.
  • 8 – над територією Краснодарського краю.
  • 5 – над територією Ставропольського краю.
  • 3 – над територією Курської області.
  • 3 – над територією Тамбовської області.
  • 2 – над територією Воронезької області.
  • 1 – над територією Орловської області.
06:29, 25 липня

Невідомі дрони паралізували роботу одразу 8 аеропортів у Росії

За даними російських пропагандистів, польоти призупинені в аеропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.

Над цими авіагаванями тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 27 рейсів.

Росіяни також зазначили, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.

Пасажири особливо не нервують та чекають, коли скасують план "Килим". Деякі сплять прямо на кріслах, очікуючи свій рейс.

05:42, 25 липня

Про атаку БпЛА заявляють і жителі Тамбова

У Котовську, що під Тамбовом, виникла пожежа на території порохового заводу або біля підприємства під ранок 25 липня. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки БпЛА.

Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників. Летовище не відправляло та не приймало рейси. 

Наразі інформації обмаль. Лише є кілька відео та фото, які опублікували російські та українські телеграм-канали. На одному з них чоловік говорить: "Пороховий завод засадили. Ми змативаємося звідси". 

Дивіться відео наслідків прильоту по пороховому заводу під Тамбовом

04:40, 25 липня

Що відомо про атаку на Слов'янськ-на-Кубані?

Місцеві ЗМІ повідомляють, що тут також лунала серія вибухів і начебто працювала ворожа ППО по безпілотниках.

Традиційно ворожі ресурси заявляють, що постраждалих немає. Однак все ж оприлюднили інформацію про пошкодження.  

Зокрема, у станиці Курчанській Темрюкського району уламки безпілотника нібито вибили вікна у двох будинках. А у Слов'янську-на-Кубані в одному з приватних будинків нібито пошкоджено два вікна. Пожеж унаслідок прильотів немає. На місцях зараз працюють екстрені служби.

Гучний вибух у Слов'янську-на-Кубані: дивіться відео  

Зауважимо, що у Слов'янську-на-Кубані розташовано НПЗ. Торік його дрони активно атакували. В результаті він навіть призупиняв роботу. 

04:38, 25 липня

Під ударом міг опинитися "Невинномиський Азот"

Після 1 ночі губернатор регіону оголосив "безпілотну небезпеку" на території Ставропольського краю.

За даними телеграм-каналів, вибухи у Невинномиську пролунали приблизно о 2:30 ночі. Місцеві жителі чули 4 гучні вибухи та бачили, як загорілися поля за містом. Згодом мер заявив про щонайменше 20 прильотів.

Сирена та велика пожежа у Невинномиську: дивіться відео 

Тим часом українські моніторингові ресурси пишуть, що під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". В результаті там виникла пожежа. Наразі більше деталей про прильоти у Невинномиську немає. Натомість є інформація, що станом на 4:23 атака тривала.

Яскравий приліт по "Невинномиський Азоту": дивіться відео

01:20, 25 липня

У ЦПД відреагували на скиглення росіян щодо ППО

На скиглення росіян уже відреагував керівник Центру протидії дезінформації.

Росіяни на Ростовщині питають "Гдє наше пво?". У Криму лишилось назавжди в землі, а інше – під Москвою,
– зазначив Андрій Коваленко.

01:19, 25 липня

Росіяни чули вибухи у Таганрозі, Новочеркаську та низці інших міст

Після опівночі російські телеграм-канали написали, що в передмісті Таганрога й Новочеркаська Ростовської області прогриміла серія вибухів. Також пропагандисти поскаржилися на дрони.

Проліт дронів у Таганрозі: дивіться відео

У передмісті Таганрога чули щонайменше від 5 до 7 вибухів. Окрім того, про "гучні звуки" писали мешканці міста Шахти, Матвєєв Курган і Новочеркаськ. Росіяни бідкалися на спалахи в небі від "хлопків", а також звук безпілотників, що пролітали.

Росіяни запитують, а де ж "Пе-Ве-О": дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)

Ростовські телеграм-канали писали, що у проміжку між 23:00 і 00:30 нібито "пролетіли 20 дронів" у бік Ростова і Новочеркаська. Водночас зазначили, що лише "кілька збили" й поскаржилися, мовляв, "летіли дуже низько".