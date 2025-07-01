Вибухи від Тамбова до Сочі та затримка авіарейсів: усе про масовану атаку БпЛА по Росії 25 липня
У Росії ніч та ранок 25 липня були абсолютно неспокійними. Окупанти жалілися на масовану атаку невідомими дронами, вибухи, а також "погану роботу ППО".
Гучно цієї ночі було від Тамбова до Сочі. Детальніше про те, куди летіли невідомі БпЛА у Росії, що вони атакували та які наслідки – читайте у хронології 24 Каналу.
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Що відомо про гучну ніч і ранок у Росії 25 липня?
Андрій Коваленко зазначив, що дрони сьогодні вночі вразили два важливі об'єкти військово-промислового комплексу Росії: Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї – виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри. Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ, Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК Росії. Цей завод спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів – для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем. "Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч"" – зауважив Коваленко. 12 поїздів затримуються після падіння уламків БПЛА на станції Тимашевська у Краснодарському краї, повідомили у РЖД. На станції Піщанокопська у Ростовській області уламками дрона пошкоджено контактну мережу, постраждалих немає, затримуються 10 поїздів. Міністерство оборони Росії пише, що російська ППО нібито знищила 105 безпілотників за ніч: За даними російських пропагандистів, польоти призупинені в аеропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова. Над цими авіагаванями тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 27 рейсів. Росіяни також зазначили, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків. Пасажири особливо не нервують та чекають, коли скасують план "Килим". Деякі сплять прямо на кріслах, очікуючи свій рейс. У Котовську, що під Тамбовом, виникла пожежа на території порохового заводу або біля підприємства під ранок 25 липня. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки БпЛА. Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників. Летовище не відправляло та не приймало рейси. Наразі інформації обмаль. Лише є кілька відео та фото, які опублікували російські та українські телеграм-канали. На одному з них чоловік говорить: "Пороховий завод засадили. Ми змативаємося звідси". Дивіться відео наслідків прильоту по пороховому заводу під Тамбовом Місцеві ЗМІ повідомляють, що тут також лунала серія вибухів і начебто працювала ворожа ППО по безпілотниках. Традиційно ворожі ресурси заявляють, що постраждалих немає. Однак все ж оприлюднили інформацію про пошкодження. Зокрема, у станиці Курчанській Темрюкського району уламки безпілотника нібито вибили вікна у двох будинках. А у Слов'янську-на-Кубані в одному з приватних будинків нібито пошкоджено два вікна. Пожеж унаслідок прильотів немає. На місцях зараз працюють екстрені служби. Гучний вибух у Слов'янську-на-Кубані: дивіться відео Зауважимо, що у Слов'янську-на-Кубані розташовано НПЗ. Торік його дрони активно атакували. В результаті він навіть призупиняв роботу. Після 1 ночі губернатор регіону оголосив "безпілотну небезпеку" на території Ставропольського краю. За даними телеграм-каналів, вибухи у Невинномиську пролунали приблизно о 2:30 ночі. Місцеві жителі чули 4 гучні вибухи та бачили, як загорілися поля за містом. Згодом мер заявив про щонайменше 20 прильотів. Сирена та велика пожежа у Невинномиську: дивіться відео Тим часом українські моніторингові ресурси пишуть, що під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". В результаті там виникла пожежа. Наразі більше деталей про прильоти у Невинномиську немає. Натомість є інформація, що станом на 4:23 атака тривала. Яскравий приліт по "Невинномиський Азоту": дивіться відео На скиглення росіян уже відреагував керівник Центру протидії дезінформації. Росіяни на Ростовщині питають "Гдє наше пво?". У Криму лишилось назавжди в землі, а інше – під Москвою, Після опівночі російські телеграм-канали написали, що в передмісті Таганрога й Новочеркаська Ростовської області прогриміла серія вибухів. Також пропагандисти поскаржилися на дрони. Проліт дронів у Таганрозі: дивіться відео У передмісті Таганрога чули щонайменше від 5 до 7 вибухів. Окрім того, про "гучні звуки" писали мешканці міста Шахти, Матвєєв Курган і Новочеркаськ. Росіяни бідкалися на спалахи в небі від "хлопків", а також звук безпілотників, що пролітали. Росіяни запитують, а де ж "Пе-Ве-О": дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+) Ростовські телеграм-канали писали, що у проміжку між 23:00 і 00:30 нібито "пролетіли 20 дронів" у бік Ростова і Новочеркаська. Водночас зазначили, що лише "кілька збили" й поскаржилися, мовляв, "летіли дуже низько".
У ЦПД розповіли, які важливі військові об'єкти атакували безпілотники
– пояснив очільник Центру протидії дезінформації.
У Росії затримуються поїзди через "уламки БпЛА"
У Міноборони Росії відзвітувалися про роботу ППО
Невідомі дрони паралізували роботу одразу 8 аеропортів у Росії
Про атаку БпЛА заявляють і жителі Тамбова
Що відомо про атаку на Слов'янськ-на-Кубані?
Під ударом міг опинитися "Невинномиський Азот"
У ЦПД відреагували на скиглення росіян щодо ППО
– зазначив Андрій Коваленко.
Росіяни чули вибухи у Таганрозі, Новочеркаську та низці інших міст
Андрій Коваленко зазначив, що дрони сьогодні вночі вразили два важливі об'єкти військово-промислового комплексу Росії:
Невинномиський азотний завод у Ставропольському краї – виробник хімічної сировини для вибухівки, зокрема азотної кислоти й аміачної селітри.
Це ключовий постачальник для виробництва боєприпасів, включно з артилерійськими снарядами, авіабомбами та РСЗВ,
Котовський пороховий завод у Тамбовській області – одне з найстаріших і стратегічно важливих підприємств ВПК Росії. Цей завод спеціалізується на виробництві широкого спектра порохів – для стрілецької зброї, артилерії, РСЗВ, авіаційних і ракетних систем.
"Його продукцію використовують десятки оборонних підприємств. Фактично, без Котовська не стріляє ні "Град", ні "Смерч"" – зауважив Коваленко.
12 поїздів затримуються після падіння уламків БПЛА на станції Тимашевська у Краснодарському краї, повідомили у РЖД.
На станції Піщанокопська у Ростовській області уламками дрона пошкоджено контактну мережу, постраждалих немає, затримуються 10 поїздів.
Міністерство оборони Росії пише, що російська ППО нібито знищила 105 безпілотників за ніч:
За даними російських пропагандистів, польоти призупинені в аеропортах Владикавказа, Грозного, Магаса, Мінеральних вод, Нальчика, Ставрополя, Сочі й Тамбова.
Над цими авіагаванями тимчасово закрито повітряний простір. Через атаку безпілотників затримано 27 рейсів.
Росіяни також зазначили, що лише в одному аеропорту Сочі через дрони затримуються на виліт і приліт 45 літаків.
Пасажири особливо не нервують та чекають, коли скасують план "Килим". Деякі сплять прямо на кріслах, очікуючи свій рейс.
У Котовську, що під Тамбовом, виникла пожежа на території порохового заводу або біля підприємства під ранок 25 липня. Місцеві заявляють про задимлення, що виникло внаслідок атаки БпЛА.
Перед цим в аеропорту Тамбова оголосили план "Килим" через атаку безпілотників. Летовище не відправляло та не приймало рейси.
Наразі інформації обмаль. Лише є кілька відео та фото, які опублікували російські та українські телеграм-канали. На одному з них чоловік говорить: "Пороховий завод засадили. Ми змативаємося звідси".
Дивіться відео наслідків прильоту по пороховому заводу під Тамбовом
Місцеві ЗМІ повідомляють, що тут також лунала серія вибухів і начебто працювала ворожа ППО по безпілотниках.
Традиційно ворожі ресурси заявляють, що постраждалих немає. Однак все ж оприлюднили інформацію про пошкодження.
Зокрема, у станиці Курчанській Темрюкського району уламки безпілотника нібито вибили вікна у двох будинках. А у Слов'янську-на-Кубані в одному з приватних будинків нібито пошкоджено два вікна. Пожеж унаслідок прильотів немає. На місцях зараз працюють екстрені служби.
Гучний вибух у Слов'янську-на-Кубані: дивіться відео
Зауважимо, що у Слов'янську-на-Кубані розташовано НПЗ. Торік його дрони активно атакували. В результаті він навіть призупиняв роботу.
Після 1 ночі губернатор регіону оголосив "безпілотну небезпеку" на території Ставропольського краю.
За даними телеграм-каналів, вибухи у Невинномиську пролунали приблизно о 2:30 ночі. Місцеві жителі чули 4 гучні вибухи та бачили, як загорілися поля за містом. Згодом мер заявив про щонайменше 20 прильотів.
Сирена та велика пожежа у Невинномиську: дивіться відео
Тим часом українські моніторингові ресурси пишуть, що під ударом опинився завод "Невинномиський Азот". В результаті там виникла пожежа. Наразі більше деталей про прильоти у Невинномиську немає. Натомість є інформація, що станом на 4:23 атака тривала.
Яскравий приліт по "Невинномиський Азоту": дивіться відео
На скиглення росіян уже відреагував керівник Центру протидії дезінформації.
Росіяни на Ростовщині питають "Гдє наше пво?". У Криму лишилось назавжди в землі, а інше – під Москвою,
Після опівночі російські телеграм-канали написали, що в передмісті Таганрога й Новочеркаська Ростовської області прогриміла серія вибухів. Також пропагандисти поскаржилися на дрони.
Проліт дронів у Таганрозі: дивіться відео
У передмісті Таганрога чули щонайменше від 5 до 7 вибухів. Окрім того, про "гучні звуки" писали мешканці міста Шахти, Матвєєв Курган і Новочеркаськ. Росіяни бідкалися на спалахи в небі від "хлопків", а також звук безпілотників, що пролітали.
Росіяни запитують, а де ж "Пе-Ве-О": дивіться відео (обережно, ненормативна лексика, 18+)
Ростовські телеграм-канали писали, що у проміжку між 23:00 і 00:30 нібито "пролетіли 20 дронів" у бік Ростова і Новочеркаська. Водночас зазначили, що лише "кілька збили" й поскаржилися, мовляв, "летіли дуже низько".