На Росію може вплинути позиція Китаю та Штатів, – експосол України в США

Кремль намагається "добити" нормандський формат. Попри це, у світі є й інші механізми для боротьби з Росією. Зокрема на неї можуть вплинути США та Китай.

Про це в ефірі 24 каналу сказав експосол України в США Валерій Чалий. Він зазначив, що серед механізмів є: міжнародні організації, суди, багатосторонні угоди.

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"Тут нічого нового придумувати не варто. Якщо одна зі сторін конфлікту, яка є агресором, є стороною цих обговорень, то з однієї причини – вона все ще контролює ці території і має механізми, зокрема зброю, для погроз і подальшої атаки", – пояснив експосол.

Чалий зазначив, що Росія використовує свій фактор сили.

На Росію зараз може вплинути позиція 2 країн світу: Китаю і США. Ми пропонували залучення США, Канади, Польщі, Британії. В таких форматах зустрічі відбувалися, але росіяни не хотіли це сприймати і не будуть цього робити,

– запевнив експосол.

Що у такому разі робити Україні

За словами Чалого, відповідь Україні на такі дії Росії може бути тільки одна. Треба вдаватися до міжнародних форматів та підсилення позиції України у плані обороноздатності. Тоді Росія, можливо, піде на якісь кроки по регулюванню. Без сильної України не вдасться розв'язати ситуацію мирно.

"На жаль, сьогодні вся тенденція йде до того, що Росія нав'язує свою агресивну позицію і хоче відійти від мирного врегулювання, а натомість застосувати військові засоби", – підсумував Чалий.

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