Росія – це суцільний сучасний фашизм, – Данілов про перспективи Путіна та засідання ставки

Секретар РНБО підтвердив, що на черговому засіданні українські командири обговорювали питання можливого нападу з Білорусі. Також він оцінив, що очікує Росію у недалекій перспективі.

Уже всім очевидно, що програш Росії, яка уявляє себе всесильною, рано чи пізно станеться. Путіна очікує такий кінець, як свого часу Гітлера. Про це детально в ефірі національного телемарафону розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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ЗСУ готуються до всього, але Путіна точно очікує кінець Гітлера

Під час свого включення високопосадовець згадав про засідання ставки верховного Головнокомандувача, яке відбулось у неділю, 18 грудня. Він запевнив, що питання Білорусі було на порядку денному та Збройні Сили готуються до різних сценаріїв розвитку подій на північному кордоні.

Однак більша частина промови Данілова була присвячена тому, які перспективи у російського диктатора та загалом держави-терористки, що, на жаль, є нашою сусідкою. Секретар наголосив, що під час Другої світової війни світ об'єднався перед загрозами зі сторони нацистської Німеччини, поборовши її врешті-решт. І зараз усі цивілізовані держави світу борються з російською агресію, тому, вочевидь, Путіну слід готуватися до кінця, який був у Гітлера.

Гітлер спільно з тими людьми, які вважали, що потрібно захопити весь світ, був просто знищений. Німці як народ несуть провину за ті події. Зараз маємо таку ж ситуацію. Росія – це суцільний сучасний фашизм,

– констатував чиновник.

Окрім того, він підкреслив, що наша держава не самотужки протистоїть загарбникам. Однак на жаль, цілу Європу ми захищаємо на власній території ціною життів багатьох людей.

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Україна хоче закінчити війну, проте ЗСУ потрібно для цього більше зброї

Також Данілов сказав, що наша країна робить усе, аби ця війна закінчилась якомога скоріше. Зокрема, він наголосив, що у цьому нам допомагає західне озброєння, якого, до речі, немає у достатній кількості.

Чи хотілось би нам мати більше допомоги? Звичайно ми б дуже хотіли закінчити цю війну, але ті чи інші обставини не дозволяють нам отримати необхідну кількість озброєння,

– прокоментував секретар РНБО.

Принагідно нагадаємо слова речника Міністерства закордонних справ Олега Ніколенка, який сказав, що ЗСУ досі не отримали жодної зброї за ленд-лізом. За його словами, Сполучені Штати не застосовують цю програму, аби заощадити гроші Києва.