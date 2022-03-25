Росія вирішила "дістати" Захід і сказала, що "недружні країни" платитимуть за газ в рублях. Хотіли вплинути на рішення поступово позбутися російського газу.

Газовий фронт

Кілька слабаків знайшлося: Молдова погодилася, Болгарія, кажуть, думає. Всі інші Росію послали: швидко і рішуче. Враховуючи Німеччину, яка отримує 40% свого газу з Росії. Досі, на жаль. А також Австрію, Польщу і, само собою, Японію.

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Більшість учасників європейського енергоринку поставили Росію на місце / Фото 24 каналу

Прориву в санкціях Кремлю пробити не вдалося, і "на слабо" Захід вже не візьмеш. А між тим було б непогано, щоб Євросоюз захищав транзит газу через Україну.

Україна продовжує качати російський газ, і тим самим Кремль заробляє під час відкритої агресії. Вважаю, що це політична та моральна відповідальність ЄС захистити тих, хто захищає потрібний Євросоюзу транзит. Ніяк інакше.

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