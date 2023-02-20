Росію поставили до відома про візит Байдена, – Подоляк

По дипломатичних колах Росію було попереджено про офіційний візит американського президента Джо Байдена до Києва.

Про це повідомив радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону, пише 24 Канал.

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Про візит Байдена по дипломатичних каналах безумовно було поставлено до відома Росії. У нас все ж війна. Враховуючи те, що Росія вчиняє воєнні злочини і за які відповість в обов'язковому порядку, їх попередили, що будь-які спроби втрутитись в офіційний візит, закінчаться погано,

– зазначив Михайло Подоляк.

"Світ не боїться бути з Україною": психологічний злам

Радник пояснив, що це був офіційний візит, адже Джо Байден сприймає територію України, як суверенну. За його словами, це має важливий психологічний момент.

Байден показав, що він як представник величезної держави, яка є ключовим партнером України, приїхав у Київ – в "серце" країни, яка чинить активний опір ворогу і таким чином підкреслив, що не треба боятись "бути з Україною", "бути разом з Україною", "в Україні",

– наголосив Подоляк.

За його словами, цей момент деморалізує росіян ще більше. Окупанти й так були виснажені якістю Збройних сил України, а тепер будуть деморалізовані додатково тим, яку політику демонструє демократичний світ.

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Головне про візит Байдена у Київ

Джо Байден 20 лютого вперше приїхав в Україні в статусі президента США. Американський лідер висловив непохитну відданість демократії, суверенітету та територіальній цілісності України.

У Києві Байден оголосив новий пакет військової допомоги на мільярди доларів, до нього увійшли артилерійські боєприпаси, протитанкові системи та радари повітряного спостереження.

Також анонсовано, що впродовж тижня Сполучені Штати запровадять додаткові санкції проти Росії.

Володимир Зеленський під час спільного брифінгу із американським лідером у Києві заявив, що сьогоднішній візит Джо Байдена є найважливішим за всю історію відносин України та США.