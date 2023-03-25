Україна передала Росії не всіх важкопоранених полонених: у ГУР пояснили, хто саме повернувся

Україна передала Росії важкопоранених окупантів, яких Збройні Сили України взяли в полон від початку повномасштабного вторгнення. Проте мовиться не про всіх поранених ворожих солдатів.

Представник координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов у ефірі телемарафону розповів, що 24 березня Україна передала велику частину важкопоранених ворогів, пише 24 Канал. Проте мовиться про тих, хто був придатний до транспортування.

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Яких важкопоранених Україна передала Росії

Андрій Юсов розповів, що в українському полоні досі перебуває чимало, зокрема, й важкохворих та поранених окупантів.

Вчора (24 березня – 24 Канал) передали невелику частину тих, хто перебував у важкому стані, та був придатний до транспортування,

– заявив Андрій Юсов.

Він уточнив, що наша держава у межах Женевської конвенції міжнародного гуманітарного права передала 5 окупантів.

Андрій Юсов відзначив, що дуже важливо, що це відбулось за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста.

"Увесь світ побачив, що Україна – цивілізована європейська держава, яка, попри те, що стала жертвою військової агресії Росії, виконує міжнародне право. Увесь світ побачив та почув, що держава-агресор цих зобов'язань не дотримується", – відзначив Юсов.

За його словами, тиск на Росію через це зростатиме.

Україна повернула важкопоранених ворогів у Росію

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими 24 березня повідомив, що передав Росії всіх важкопоранених загарбників, яких наші захисники взяли в полон від початку повномасштабного вторгнення.

Україна передала Росії важкопоранених полонених загарбників: дивіться відео

Проте там зазначали, що мовиться про осіб, яких можна було перевозити. Тоді у штабі також уточнили, що це не був обмін. Мовилось про репатріацію – повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право.

️Україна передала важкопоранених окупантів / Фото Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими вкотре повідомили, що Росія утримує в полоні українців:

важкохворих і поранених;

цивільних, дітей та жінок;

літніх людей;

тих, які потрапили в російський полон ще до початку повномасштабного вторгнення.

Хоча, згідно з міжнародним правом, Кремль мав повернути Україні цих людей шляхом репатріації без жодних умов. Детальніше про це – читайте тут.