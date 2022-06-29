Аби не втекла від санкцій: Україна працює, щоб Росію внесли до "чорного списку" FATF

Українська влада домагається, аби Росію остаточно виключили з міжнародної групи з протидії відмиванню брудних грошей та фінансуванню тероризму.

FATF має внести Росію до "чорного списку". Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду, інформує 24 канал.

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Росія не зможе уникнути санкцій

Прем'єр пояснив, що такий крок не дозволить Росії уникати санкцій та вести нормальні ділові відносини з будь-ким у світі.

Також Шмигаль назвав ще один здобуток – конфіскація всіх російських активів за кордоном, які були заморожені після 24 лютого. Мовиться про сотні мільярдів доларів.

Агресорку вже вигнали з усіх керівних органів FATF

Напередодні FATF визнала, що військові дії Росії проти України суперечать основним принципам групи. Тому роль і вплив держави-агресорки обмежили.

Росія більше не може виконувати жодних керівних чи консультативних функцій у FATF. Її участь в керівних органах припинена, країну усунули від будь-яких управлінських рішень.

До речі, у Міністерстві фінансів України привітали рішення FATF та закликає виключити Росію з організації.

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