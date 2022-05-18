На Росію слід тиснути інформаційно, дипломатично та культурно, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський розповів, що продовжує збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України. Адже нашу державу потрібно підтримувати на всіх рівнях, водночас на Росію необхідно на всіх рівнях тиснути.

Про це глава держави заявив під час свого нічного звернення до українців 18 травня, повідомляє 24 канал. Він зауважив, боротьба за свободу повинна спиратися також на силу мистецтва.

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Потрібно продовжувати тиснути на Росію

Зеленський розповів, що 17 травня розмовляв з президентом Франції Емануелем Макроном. Розмова була предметною та тривалою. Зокрема, лідери спілкувалися про:

шостий пакет санкцій, який готують в Євросоюзі;

переговорний процес з Росією;

евакуацію українських бійців з "Азовсталі".

"Евакуаційна місія триває, її курують наші військові та розвідники, залучені найбільш впливові міжнародні посередники", – додав президент.

Також Зеленський обговорив з Макроном євроінтеграційні кроки та розгляд української заявки на отримання статусу кандидата на вступ в ЄС.

Продовжую збирати якнайбільшу міжнародну аудиторію для України. Щоб нашу державу підтримували на всіх рівнях. І щоб на всіх рівнях тиснули на Росію. Інформаційний тиск, дипломатичний, а також культурний – ось що нам треба,

– зауважив глава держави.

Він додав, що потрібно, аби боротьба за свободу, як в часи Другої світової війни, могла спиратися, зокрема, і на силу мистецтва.

"Тому сьогодні, під час церемонії відкриття Каннського кінофестивалю, звернувся до світової кінематографічної спільноти. І нагадав, що зараз, як і в 1940-х роках, потрібно сміливо, відкрито захищати свободу і боротися з диктатурою", – зазначив Зеленський.

Президент підсумував, що саме зараз і є той час, коли мова кіно може та повинна стати мовою боротьби за свободу.

Дивіться звернення Володимира Зеленського:

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Зеленський звернувся до учасників Каннського кінофестивалю: коротко

Під час своєї промови до учасників Каннського кінофестивалю Зеленський розповів, що після диктаторів залишились лише моторошні документальні кадри та фільми, якими митці кинули їм виклик. 1 вересня 1939 року в Каннах мав розпочатись перший фестиваль, але тоді вибухнула Друга світова війна. Тож 6 років кіно було на фронтах цієї війни разом зі всім людством та боролось як за свободу, так і, на жаль, на користь диктатурі.

Президент пригадав, що у 1940 році "великий диктатор" Чарлі Чапліна не знищив тоді реального диктатора. Проте саме завдяки йому кінематограф перестав бути німим, адже "кіно почало говорити й це був голос майбутньої перемоги свободи".

"Вже тоді, у 1940-му році з екранів прозвучало: "Людська ненависть пройде, і диктатори помруть, і влада, яку вони забрали у людей, повернеться до людей. І поки люди вмирають, свобода ніколи не загине", – додав глава держави.

Він зауважив, що 24 лютого 2022 року Росія почала повномасштабну війну проти України, збираючись піти далі в Європу. Тепер кожного дня в населених пунктах, де були чи досі є російські війська, знаходять масові поховання убитих і закатованих загарбниками людей. Він також пригадав Бучу, Маріуполь та "Азовсталь" і розповів про понад 500 тисяч українців депортованих в Росію силою.

Президент закликав кіно бути на боці свободи, адже якщо знову є диктатор та війна за волю, все залежить лише від єдності. Зеленський підсумував, що нам потрібне кіно, яке забезпечить хороший фінал – перемогу над диктатурою.

Варто подивитися – промова Зеленського в Каннах