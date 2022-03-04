Росію вигнали з Ради країн Балтійського моря

Члени Ради держав Балтійського моря одностайно вирішили відсторонити Росію від подальшої участі у роботі. Країна-агресорка перебуватиме поза спілкування всередині організації.

Це триватиме до того часу, поки Москва не дотримуватиметься норм міжнародного права.

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"Глибокий жаль викликає створена Росією ситуацією, коли ми, решта 11 членів організації, більше не вважаємо можливою підтримку співпраці з нею у рамках Ради", – заявила очільниця МЗС Норвегії Аннікен Гуїтфельдт.

Варто зауважити, що члени Ради покарали й Білорусь, яка мала статус країни-спостерігача. Надалі з нею не співпрацюватимуть.

Нагадаємо, що Раду держав Балтійського моря заснували у Копенгагені у березні 1992 року. Україна у ній має статус країни-спостерігача.

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