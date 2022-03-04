Росію виключили з Ради держав Балтійського моря, а Білорусь відсторонили

Члени Ради держав Балтійського моря відсторонили Росію від подальшої участі в діяльності Ради. Білорусь наразі лиш відсторонили.

У Раді наголосили, що більше не можуть підтримувати співпрацю з Росією в рамках CBSS, хоч вона була однією із співзасновників.

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Агресор не братиме участі в Раді, "поки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права".

Білорусь відсторонили

Білорусь має статус спостерігача у CBSS. Через її роль у нападі на Україну, державу відсторонили від участі в діяльності CBSS.