Росію виключили з Ради держав Балтійського моря, а Білорусь відсторонили
4 березня 2022 , 03:00Читать новость на русском
Джерело:уряд Норвегії
Члени Ради держав Балтійського моря відсторонили Росію від подальшої участі в діяльності Ради. Білорусь наразі лиш відсторонили.
У Раді наголосили, що більше не можуть підтримувати співпрацю з Росією в рамках CBSS, хоч вона була однією із співзасновників.
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Агресор не братиме участі в Раді, "поки не вдасться відновити співпрацю на основі поваги до фундаментальних принципів міжнародного права".
Білорусь відсторонили
Білорусь має статус спостерігача у CBSS. Через її роль у нападі на Україну, державу відсторонили від участі в діяльності CBSS.