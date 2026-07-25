Зима буде важкою, але не лише для України: що може змусити Путіна піти на мир

Путін не піде на жодні умови переговорів до миті, поки Росія остаточно не зламається. Він воюватиме до останнього, поки його не усунуть свої ж люди. Своєю логікою він нагадує Миколу II, який мав можливості не влізати у Першу світову війну, але зробив це, або ж Хрущова, який теж міг не вв'язуватися у Карибську кризу, проте пішов на це.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив фахівець зі стратегічних комунікацій, публіцист Юрій Богданов, зазначивши, що наразі продовження російсько-української війни пов'язане з загалом існуванням Путіна.

ЗСУ руйнуватимуть міф Росії про її невразливість

Україна, як наголосив фахівець зі стратегічних комунікацій, має можливість здобути перемогу, але це не позбавляє її ризиків. Російський терор наразі триватиме. Росія продовжить його проти Києва та інших українських міст навіть, якщо ЗСУ звільнять всю територію України й російська поразка буде неминучою.

Це інструменти сучасної путінської держави: бравада і терор. Ймовірніше, що війна перейде в зиму. Вона буде важкою. Але якщо минулого року ми розуміли, що буде холодно в украънських містах, то нині усвідомлюємо, що у 2027-му, якщо Росія спробує заморозити Київ, то сидітиме без тепла й електрики вже і Москва,

– озвучив Богданов.

Беручи до уваги те, що російський режим, як підкреслив фахівець зі стратегічних комунікацій, не має такого джерела живлення, як в України (з боку ЄС, Канади, Японії та інших партнерів), росіяни перебуватимуть у більш вразливому становищі. Зі слів Богданова, Путін не піде на адекватні переговори, тому єдиний шанс для української сторони – бити по Росії зворотно та руйнувати її міф про невразливість та потужність.

Путін проґавив ідеальну для себе мить піти на переговори

Зі слів Богданова, Путін не готовий був зупинитися навіть коли була можливість для цього. Півтора року тому, коли американський президент Трамп був максимально повернутий до Росії, у російського диктатора була ідеальна мить вийти з війни, але він цим не скористався.

Далі буде тільки гірше. Навіть якщо він піде на ескалацію, мобілізацію в Росії, або почне атаки на країни Балтії, він очевидно буде сподіватися на те, що перегорне стіл, але припускатиметься помилок всіх диктаторів, коли ті були в загнаному стані. Він отримає ще більшу протидію і ризики для себе,

– переконаний Богданов.

Він додав, що хотів би вірити, що Путін здатний різко прозріти й погодитись на переговори, але це малоймовірно. Фахівець зі стратегічних комунікацій наголосив, що Україні варто бути максимально обережною, тому що попереду багато випробувань, доведеться докласти чимало зусиль, аби здолати очільника Кремля.

Путін своєю неадекватністю обережно веде Росію у бетонну стіну. Наша головна мета – не заважати йому на цьому шляху, а максимально допомагати в цьому. Іншого сценарію, на жаль, немає. Хотілося б швидкого завершення війни, але воно буде більш однозначним, ніж ми могли сподіватися,

– підсумував Богданов.

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