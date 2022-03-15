Росію залишають усі, хто просто хоче жити і має чим думати, – Зеленський

Двадцять днів тому Росія цинічно напала на Україну. І попри те, що вона руйнує нашу землю та вбиває мирних мешканців, РФ руйнує і саму себе.

Володимир Зеленський під час чергового звернення заявив, що кожен постріл та удар по Україні – це кроки до самознищення, самоізоляції, деградації та бідності РФ, передає 24 канал.

До теми Кожен постріл по Україні – крок до самознищення Росії, – Зеленський записав нове звернення

За його словами, Росію залишають усі, хто просто хоче жити і має чим думати.Йдеться про науковців, артистів, бізнесменів, програмістів тощо.

Такого удару по людському капіталу Росія не переживала вже десятки років, такого удару, який нанесла собі сама. Але нас це не хвилює. Це не наше питання,

– сказав Зеленський.

На його думку, наше питання – це зберегти своїх людей, силу нашого суспільства та своїх науковців, артистів, бізнесменів, свій міцний народ і всіх, хто боронить державу.

Додамо, що росіяни продовжують ділитися з близькими інформацією про те, як їх приймають українці. Ба більше – загарбники скаржаться, що їх вбивають і свої. Запис розмови – дивіться тут.

Звернення Володимира Зеленського за 15 березня