Російські посадовці відкрито говорять про ймовірність ядерного удару, – Зеленський

Вже десятки років у світі не було настільки очевидної загрози ядерного удару. Утім, сьогодні російські посадовці та державні пропагандисти чи не щодня погрожують людству масовим терористичним актом.

Про це Володимир Зеленський проінформував уряд Австралії. У своєму зверненні він зазначив, що Росія готова знищувати усіх, хто не підкорятиметься їхнім вимогам, повідомляє 24 канал.

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Доля глобальної безпеки вирішується зараз

Володимир Зеленський закликав уряд Австралії до допомоги, оскільки зараз лише спільні зусилля всього світу можуть зупинити терористичні настрої Кремля.

Десятки років не було такого, щоб якась держава починала війну проти усього народу,

– наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що якщо не зупинити Росію зараз, це може розв'язати руки іншим ядерним країнам, які почнуть погрожувати сусіднім державам.

Росія вже повернула найбільші загрози 20-го століття про які людство намагалося забути,

– підсумував Зеленський.

Він додав, що країна, яка шантажує світ ядерним ударом, повинна отримати нищівні санкції, які повинні продемонструвати, що погрози мають руйнівні наслідки для шантажиста.

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