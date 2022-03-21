Роскомнадзор обмежив доступ до Euronews

У Росії продовжується боротьба з медіа, які не використовують путінську пропаганду у своїй діяльності. Цього разу дісталося Euronews.

Російський каральний орган Роскомнадзор обмежив доступ до сайту телеканалу Euronews. Зробив він це після рішення тамтешньої генпрокуратури.

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Причина доволі банальна для Росії після 24 лютого. Там вважають, що Euronews не так подає інформацію про війну проти України. Нібито вони використовують "фейки".

Euronews – не перше видання, яке блокують на Росії після початку війни проти України. Ще 2 березня країна-агресор заблокувала на своїй території сайти 24 каналу, zaxid.net, Укрінформ, Сегодня та чимало інших українських видань.

Під цензуру потрапляють і російські медіа – були закриті "Эхо Москвы" та "Дождь".

Дійшло і до блокування соціальних мереж – твітер, фейсбук, інстаграм теж недоступні для росіян. А тік-ток обмежив там свою діяльність.