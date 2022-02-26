Роскомнадзор пресує опозиційні російські ЗМІ: змушує видаляти правду про війну в Україні

Російська влада вирішила вдатися до покарання для журналістів які пишуть правду про війну в Україні. Погрожують штрафами та закриттям доступів.

Роскомнадзор направив попередження одразу десятьом виданням щодо їх матеріалів. Мова йде про про "Эхо Москвы", "ИноСМИ", "Медиазона", "New Times", "Дождь", "Свободная Пресса", "Крым.Реалии", "Новая Газета", "Журналист", "Лениздат".

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Російській окупаційні владі не надто подобається, коли журналісти пищуть про обстріли укранських міст та загибель мирних мешканців через дії російської армії.

Також їм не довподоби, коли розпочату Росією війну відверто називають нападом чи вторгненням, або ж початком війни.

Роскомнадзор вимагає в цих ЗМІ обмежити доступ до матеріалів, де журналісти не посилаються на російську пропаганду. Окрім того, там почали розслідування – цим виданням загрожує адміністративний штраф до 5 мільйонів рублів.