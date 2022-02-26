"Россия, иди на х*й": Геращенко закликав змінювати зовнішню рекламу по Україні

Боротися з окупантами пропонують психологічними методами. Для цього закликають рекламодавців застосувати тематичні лозунги на бігбордах.

Відповідну ідею висунув радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко 26 лютого. Він закликав рекламодавців зробити вклад у спільну перемогу.

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За словами Геращенка, дієвим методом боротьби з російськими військами в Україні є психологічна війна. Щоб знизити бойовий дух загарбників, пропонують використовувати тематичні гасла на бігбордах по всій країні.

Кожен самостійно за власні гроші розміщує на своєму носії реклами лозунги "Россия, иди на х*й" або м'якші "Оккупанты – вон из Украины",

– наголосив радник глави МВС.

Він зазначив, що ухвалювати такі рішення ні з ким не потрібно. Однак, жодної іншої реклами в Україні наразі не має бути.

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