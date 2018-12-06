Россия мечется: очередная информационая атака на Томос

В сеть выбросили "проект" Устава новой церкви. Хотя понятно, что такие документы должны публиковать официальные органы Вселенской патриархии.

Точно неизвестно, что это: настоящий документ, который кто-то слил, откровенный фейк, или один из черновиков, который писали члены Синода Вселенского патриархата.

Но уже начали разгонять зраду о не таком Томосе и не такой автокефалии. Основные распространители такой информации это те, кто в течение года лили грязь на Константинопольского патриарха, уверяли, что это все "пшик" и никакой автокефалии не будет.

Что же когда Томос уже на носу и дальше отступать некуда, у таких деятелей появилась новая тактика, причем появилась очень синхронно. Не можешь помешать – дискредитируй. Вот такие они основные пункты "зраду".

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Митрополия, а не патриархат

Противники автокефалии пытаются убедить, что если дают митрополию, то это плохо. Во-первых, Украинская Церковь станет автокефальной и это уже хорошо. В православии автокефальные церкви бывают трех видов: патриархаты, митрополии и архиепископии. Главное, что все они равны и независимы.

Статус митрополии имеют Польская и Чешская церкви. Статус архиепископии у древней Кипрской церкви, положение которой подтверждено еще на IV Вселенском Соборе. Греческая и Албанская Церкви также имеют статус архиепископии, но их предстоятели равны другим предстоятелям, даже тем, которые имеют статус патриархов.



Кафедральный собор Святой Мрии Магдалины в Варшаве/Фото: upload.wikimedia.org

Во-вторых, Вселенская патриархия за последние 200 лет никому не давала автокефалию сразу с патриаршим статусом. Не следует смешивать предоставления автокефалии и получения патриаршего статуса.

Например, в Томосе румынской и болгарской церквей четко сказано, что их глава является митрополитом. А сейчас они патриархи. Получение автокефалии и возведение в ранг патриархата – это разные процессы, которые редко совпадают во времени. То, что Украина получит сейчас статус митрополии – вполне нормальное дело.

Место в Диптихе

Далее нам пытаются доказать, что последнее место в диптихе это что-то унизительное и плохое. Принцип, по которому составляется диптих Константинопольского патриархата – исключительно хронологический. То есть там церкви идут в порядке получения ими Томоса. С одним условием – сначала патриархаты, затем архиепископии и митрополии.

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Так вот, древняя Грузинская Церковь, получившая автокефалию еще в IV веке занимает 9 место, тогда как Румынская, ставшая независимой лишь в 1885 г. занимает 6 место. То есть в этом перечне церкви не располагаются по качествам, достоинствам, или правильности. Нет, они занимают это место в соответствии с тем, когда они получили Томос. Таким образом, Украина займет 15 место, поскольку признание нашей автокефалии наступает только сейчас.

Синод

Идея относительно годового Синода, который будет функционировать с постоянной ротацией – интересная и даже полезна. Это фактически греческая модель. Дело в том, что и сейчас у наших церквей есть Синод. И он де-факто решает все важные церковные вопросы, которые потом чисто формально утверждаются Архиерейским и Поместным Соборами. Но структура существующих Синодов все больше напоминает митрополит-бюро, где заседают все те же люди, фактически монополизировав всю церковную власть. Там конечно есть временные члены, которых приглашают на одну-две сессии, но их меньше чем постоянных членов.



Синод Константинопольского Патриархата / Фото из открытых источников

Когда будет ротация, влиятельные митрополиты лишатся своей власти и все епископы действительно станут равными, и смогут одинаково влиять на принятие церковных решений. Это сделает Синод реально соборным органом, и не позволит узурпировать власть конкретным митрополитам. Это реальная реформа церковного управления, и это очень хорошо, что Константинополь нам ее рекомендует принять, ведь она предотвращает концентрацию всей церковной власти в руках узкой группы митрополитов.

Роль Константинополя

Особенно мне нравится вброс о том, что теперь Вселенский патриархат будет всем управлять. А знаете чем это подтверждают? Правом Константинопольского патриарха принимать апелляцию от иерархов и быть высшей инстанцией для украинской церкви. Авторы российских темников просто не знают, что за Константинопольским патриархатом эта прерогатива закреплена канонами. А именно 9 правилом IV Вселенского Собора. Более того, это правило распространяется на все церкви, поэтому вполне нормально, что оно будет действительным и для новой украинской церкви.

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Название Церкви

Также утверждают, что Фанар нам навязывает название. Но, друзья, это стандартная практика Константинополя – в некоторых Томосах автокефальных церквей определять их официальное название. Это не значит, что церковь потом не может менять собственное название. Например, Болгарии было предоставлено название – "Святая Православная Автокефальная Болгарская Церковь", однако сейчас она называется "Болгарская Православная Церковь – Болгарская Патриархия".

Миро

Ну и напоследок – про миро. Это своеобразное церковное масло, необходимое чтобы крестить ребенка и освятить новую церковь. Утверждают, что в Томосе будет прописано, что миро Украине дает Вселенский патриарх. В практике Поместных Православных Церквей есть традиция получать миро от Константинопольского патриарха. Это прописано в Томосах Греческой, Албанской, Польской и Чешской Церквей. Более того, древний Иерусалимский патриархат так же получает миро от Константинополя. И это не значит, что один патриархат доминирует над другим.



Вселенский Патриарх Варфоломей І/ cerkva.info

Что в сухом остатке? Делается вброс информации на церковную тему с явной целью дискредитировать еще не полученную автокефалию. Понятно кому это нужно. Меня это, в принципе, и не удивляет.

Но что самое интересное – зрада делается там, где ее в принципе нет. Я точно не знаю, действительно ли это рекомендации Константинополя, или это вброс. Однако, даже если это правда – в них нет ничего страшного. Это нормальная практика из жизни Поместных Церквей. Москва понимает, что она уже не помешает автокефальному процессу, поэтому решила врать относительно реальных церковных традиций до конца.

Автор: Дмитро Горєвой

Источник: site.ua

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