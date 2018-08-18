Россия никуда не переедет: надо ли договариваться с РФ и о чем

Несколько слов по поводу темы "надо договариваться".

Первое и очень печальное: договариваться таки надо и это не прихоть моя, не пораженчество, а совершенно трезвый взгляд на вещи.

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Писал много раз, повторять не буду – Россия никуда географически не переедет, мы никуда географически не переедем. Есть еще тысяча причин, но самые главные – территориальная близость, общая граница и и существующий с 1654 года исторический аспект, породивший целый ряд второстепенных, но очень весомых факторов.

Поскольку решить проблему любимым способом радикально-патриотических сил – "а давайте-ка мы всех, кто думает иначе, убьем, и все будут думать одинаково" не получится, на дворе давно XXI век, нужно искать универсальный выход из сложившейся ситуации.

Еще одно огорчение, но не самое большое: универсальный выход – это выход, который устроит две стороны. И нас, и РФ, а такого выхода, на настоящий момент, не существует.

Это не конфликт интересов, из которого всегда есть тот или иной выход. Это острый территориальный конфликт, возникший как последствие ряда нерешенных, отложенных противоречий идеологического, цивилизационного и политического характера.

Намеренно не упоминаю национальный аспект, потому что считаю его малозначимым последствием конфликта цивилизационного.

Положим, мы пытаемся договориться. Сегодня. Прям на рыбалке на щуку или полетав со стерхами. Оглашаем программу переговоров.

Пункт 1: Оккупация Крыма

Пункт 2: Война на Донбассе

Пункт 3: "Северный поток"

Пункт 4: (намеренно ставлю его последним, хотя это неправомерно) НАТО.

Поехали по порядку.

1. Крым Россия никогда не отдаст добровольно. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Ни при каком президенте. Знаете, как ловят обезьяну на тыкву с дыркой? Внутри тыквы – семечки, отверстие узкое. Обезьяна засовывает руку вовнутрь, сжимает семечки в кулаке, но кулак не проходит наружу. Надо или выпустить семечки или попасть в руки охотника.

Обычно обезьяна семечки не отпускает.

Россия не разожмет кулак, чтобы с ней не делали. Изоляция, санкции, давление – это не причины. Крым наш.

О чем договариваемся? О соблюдении Будапешстского меморандума? О, да... покойник перед смертью потел? Потел! Это хорошо! Нечего обсуждать. Меморандум давно умер. Права Украины на Крым? А что? Для РФ есть такая страна? А что? У этой страны есть права на Крым? Не смешите меня.

Договариваться можно о компенсациях, а это означает признать права России на оккупированные территории. Вы готовы это признать? Вы готовы продать часть страны и снять свои притязания?

А ведь другого пути нет. О чем будем договариваться, земляки?

2. Война на Донбассе. Ну, во-первых, их там нет. Предъявите ваши доказательства! Это шахтеры и местные жители откопали в старых шурфах сотни танков, миллионы снарядов, новейшие РЭБы и собрали на коленке беспилотники.

Война на Донбассе давно уже не может быть прекращена по щелчку пальцами в Кремле. Конфликт разжигался и создавался намеренно, в качестве дымовой завесы для захвата Крыма. Кстати, отчасти план удался. Внимание и усилия международного сообщества были рассредоточены, что позволило России маневрировать несколько лишних месяцев.

Как вы понимаете, никакое присоединение Донбасса в планы Кремля не входило, речь шла о Новороссии из областей Юго-востока, а не об огрызке территории, напичканой оружием и маргиналами. Все эти разговоры о защите русского языка, православной веры и российских территорий оставим слабоумным, жизнью которых Москва прикрыла свою агрессию и территориальные завоевания.

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О чем будем договариваться на Донбассе, товарищи украинцы?

Вариантов немного. Меняем на Крым? О, тут нам россияне даже помогут зачистить территорию! Начинаем федерализацию? Ну, так себе перспектива. И, поверьте, войну она не прекратит. Принимаем недореспублики обратно? На каких условиях? Боюсь, что не на наших.

Я за то, чтобы остановить кровопролитие на Донбассе. Готов завтра садиться за стол переговоров, только с кем? С Захарченко? А что? Он самостоятельная политическая фигура? Директор раковой опухоли? Четыре года агитации против Украины куда денем? Ненависть значительной части местного населения учитываем или нет?

Военное решение конфликта невозможно, так как неизбежны большие жертвы среди мирных жителей, о военных потерях я и не говорю.

Как будем прекращать войну? Признаем поражение без поражения? Готовы принять условия России? Отдаете себе отчет о последствиях такого решения?

3. "Северный поток" – мы не есть сторона переговоров. Тут один вопрос – прикроют нам зад союзники или не прикроют? Совпадут ли наши с ними интересы или не совпадут? Мы можем только ябедничать и просить. Не наша игра. Это важно осознать и не надувать щеки.

4. НАТО. Вопрос, который является краеугольным камнем конфликта. Принадлежность Украины к тому или другому блоку коллективной безопасности – это вопрос цивилизационного и политического выбора, перспектив сближения и экономической модели.

Основной вопрос торгов.

Готовы ли вы обсуждать капитуляцию страны и переход ее в зону влияния России? Готовы ли вы стать частью российской территории с условной независимостью и декларируемыми правами при их фактическом отсутствии?

Понимаете ли вы, что даже если упираться изо всех сил, то до вступления в НАТО нам надо продержаться 10 лет, и это будут не самые спокойные года?

Понимаете, договариваться будут или с равным, или с опасным. С нами договариваться не будут. Нам будут диктовать. Мы не противник для РФ, мы добыча, которая может оказать сопротивление. А должны стать стороной, которая может нанести значительный ущерб.

Я несомненно за переговоры, земляки. Договариваться, конечно, лучше, чем воевать. Но пока я не вижу вариантов договариваться. А капитуляция меня, как гражданина, не устраивает.

Значит, рыбалку и полеты со стерхами пока лучше отложить. Дешевле обойдется.

Все сказанное – ИМХО.

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