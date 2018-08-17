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Россия перекрыла Азов: что будет с Черным морем?

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Сможет ли Россия перекрыть Украине доступ к Черному морю
Сможет ли Россия перекрыть Украине доступ к Черному морю / KP.md

Российская Федерация утверждает свое господство в Азовском море, и я так понимаю, что они еще могут выдвинуть требования к нам, вплоть до финансового, по оплате за проход в Керченском проливе. Еще Россия страхует себя от присутствия США в том же Азовском море и в Каспии.

Я всегда говорил, что один из выходов в ситуации по Азову – это конференция с участием стран Каспийского бассейна для того, чтобы выполнить международное морское право. Азовское море должно стать полузамкнутым с совместным использованием его как артерии, соединяющей Каспий с Мировым океаном.

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Этого сделано не было.

4 дня тому назад Владимир Путин провел конференцию по Каспию с основными членами Каспийского бассейна и подписал конвенцию о совместном использовании моря. В первом пункте были разделены сферы влияния по Каспию, а втором – стороны обязуются не допустить военного присутствия в Каспийском море.

Хотя накануне Туркмения собиралась подписывать договор со США о строительстве двух американских военно-морских баз в своих самых крупных портах.

По большему счету Азов мы потеряли, разрешив строить Крымский мост. Сразу было понятно, что он перекроет нам вход в Азовское море.

Касательно ситуации вокруг Черного моря. Опять же, Россия пытается максимально оградить себя от нас. Они будут давить на нас до тех пор, пока мы не успокоимся с Крымом. Даже то, что они частично закрывают акватории Черного моря под видом проведения учений и стрельб, говорит о том, что они стараются держать буферную зону безопасности вокруг Крыма.

Конечно же, россияне не смогут закрыть нам доступ к Черному морю и заблокировать Одессу. Этого им не позволит сделать география. Есть еще Болгария, Румыния и даже с учетом проведения учений есть нормы, по которым россияне имеют право закрыть акваторию, а не полностью весь залив в районе Одессы.

Придется просто терпеть неудобства и обходить районы учений, о которых будет заявлено. Но о блокаде Одессы не идет речь вообще.

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Сейчас россияне не пойдут на конфронтацию с ЕС. Наоборот – им нужна хотя бы чья-то поддержка. Их стратегический партнер Китай занял позицию ожидания. Поэтому Евросоюз единственный, кто может сейчас поддержать Россию в противостоянии со США. Кстати, именно для этого Владимир Путин и едет в Берлин. Там он будет искать поддержку и деньги. Ведь следующие американские санкции – это запрет на поддержку России по выплате внешних долгов. А в следующем году им только одних процентов надо выплатить на 20 млрд.

Поэтому россияне не будут полностью перекрывать акваторию в Черном море, чтобы не вызывать гнев ЕС. А вот портить нервы нам еще как будут.

Автор: Олег Жданов. Источник: Обозреватель

Автор: Блог Медіа
Теги: Новини політики Новини України Україна – Росія Новини Росії Публікації Новини Криму Кримський міст
Джерело: 24 Канал
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