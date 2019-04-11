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      Отставной подполковник

      Россия превращает Крым в наркопритон

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      Наркотики используют в Крыму, как инструмент влияния на мозги
      Наркотики используют в Крыму, как инструмент влияния на мозги / InfoResist

      После аннексии 2014 года – после "патриотического угара" – полуостров стал стремильно погружаться в угар наркотический.

      Российская "Новая газета" опубликовала страшную статью "Зависимость Крыма" о том, как "полуостров становится лидером среди российских регионов по обороту наркотиков".

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      Приехавшая из Москвы журналистка "копнуть глубоко" такую опасную тему, конечно, не могла. Но она – смелая, нужно признать. Барышня – прямым текстом написала то, о чем в Крыму предпочитают молчать – стыдливо или из боязни. Она права, когда утверждает, что после весны 2014 года начался, цитирую, "фантастический размах наркомании, поразившей, по оценкам местных активистов, половину, а то и две трети молодежи".

      Мы, крымчане, все это видим – обдолбанные на каждом шагу… Совсем юные девочки и мальчики – пустые глаза, трясущие руки… Шприцы в парках и подъездах – уже привычное дело… "Гордость нации" – Керченский мост – стал главной артерией наркотрафик (или точнее будет сказать "веной наркотрафика"?) Керченские таксисты уже карманы набили на наркоманах, которые мотаются на материк за дозой, если дилеры вовремя подвезти не успели…

      Знают ли о проблеме так называемые "власти Крыма"? Конечно, знают! Большинство из них жулики, но не слепцы. Знают ли о проблеме силовые органы? Естественно! Почему ничего не делают, кроме каких-то "показушных" поимок шляющихся по улице наркоманов? Может, потому, что это их бизнес или даже кого-то повыше – в Москве.

      И еще важный момент: наркотики – это не только бизнес. Наркотики – крутой инструмент влияния на мозги. Не только в медицинском смысле, но и, если хотите, – в социально-политическом. Когда человек ище новую дозу, он не думает ни про аннексию, ни про диктатуру, ни про нарушение прав человека… Такие особи современной России очень нужны!

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      Тотальний фейл: Насіров програв суд лікарю і тепер сам має заплатити
      сьогодні
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      Автор: Отставной подполковник
      Теги: Новини політики Новини Росії Публікації Наркотики Анексія Криму
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