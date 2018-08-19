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Блог Медіа

Россия сделала все, чтобы пассажирского сообщения с Украиной не было

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Ограничения пассажирского сообщения первой ввела именно Россия, а не Украина
Ограничения пассажирского сообщения первой ввела именно Россия, а не Украина / Свободная Пресса

Решение министерства инфраструктуры Украины об ограничении пассажирского сообщения с Российской Федерацией еще до его вступления в силу начинает преподноситься как желание Киева в еще большей степени "отдалиться" от Москвы, ухудшить условия жизни собственных граждан и потерять собственную выгоду.

Именно таковы основные мотивы комментариев российских пропагандистов. В нашей стране тоже немало недовольных комментариев и от тех, кто давно уже используется для поддержания пророссийского пропагандистского фона, и просто от "полезных идиотов" Кремля.

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Можно было бы в ответ привести цитату министра инфраструктуры Владимира Омеляна, который отмечает, что "если мы воюем, то нечего туда ездить". Однако лучше напомнить, что ограничения пассажирского сообщения первой ввела именно Россия, а не Украина. В нашу сторону давно уже ходят именно украинские, а не российские поезда. Россия сделала все возможное, чтобы пассажирского сообщения не было. О строительстве железных дорог в обход Украины, которым гордятся российские железнодорожники, я уже и не упоминаю это хорошо известные факты. Так что поездки по железной дороге поддерживаются только украинскими усилиями.

Практически тоже самое было с авиационным сообщением. Принято считать, что его прекратила Украина. Но это очередная российская ложь. Украинское правительство ввело санкции против российских компаний, которые продолжили полеты в оккупированный Крым. Но российские компании, которые не нарушали украинское законодательство, могли продолжать полеты. В ответ правительство России запретило летать всем украинским компаниям, при этом ни одна из них законодательства России не нарушала. И только после этого, откровенно неправомерного решения Москвы авиационное сообщение между нашими странами прервалось окончательно.

Так что дело вовсе не в том, что украинцам не стоит ездить в страну, которая ведет с нами "гибридную" войну, оккупировала наши территории, убивает наших граждан. Такие поездки личное дело каждого, просто само государство не должно быть союзником безнравственности и коллаборационизма. Однако самое главное инициатива в прекращении пассажирского сообщения между Украиной и Россией на самом деле исходит от России, а не от Украины. И это должен знать каждый кто предъявляет претензии к правительству нашей страны.

Автор: Виталий Портников. Источник: espreso.tv

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Автор: Блог Медіа
Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Публікації Скасування сполучення з Росією Міністерство транспорту України
Джерело: 24 Канал
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