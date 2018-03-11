Россию нужно побеждать не быстро – ее не взять наскоком
У меня очень хитрый коллаборантский план.
Отложить активную фазу противостояния. Ослабить противника с помощью санкций, эмбарго, экономической блокады. За это время провести реформы в армии, навести порядок в экономике.
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Попытаться создать в России 5 колонну.
А потом уже мгновенным ударом вернуть Крым, выкинуть сепаров и российских вояк с Донбасса.
Вот такой вот хорватский коллаборантский план.
Сейчас силовой вариант невозможен и приведет к колоссальным потерями в живой силе и технике. Сейчас надо держать паузу, минимизировать потери и готовиться к ответному удару. Работать со всеми, кто против путинского режима. Заставить Россию тратить бюджет на мертворожденные проекты недореспублик. Душить ее санкциями.
Не сдаваться!
Россия сильный и страшный противник. Ее не взять наскоком. Нужно иметь терпение, хитрость и упорство.
Это работа на годы, причем главное оружие в этой борьбе – здоровая экономика.
Плохо, что никто не читает тексты. Даже короткие. Зато все интерпретируют.
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