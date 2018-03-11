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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Ян Валетов

Россию нужно побеждать не быстро – ее не взять наскоком

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Владимир Путин
Владимир Путин / Фото из открытых источников

У меня очень хитрый коллаборантский план.

Отложить активную фазу противостояния. Ослабить противника с помощью санкций, эмбарго, экономической блокады. За это время провести реформы в армии, навести порядок в экономике.

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Попытаться создать в России 5 колонну.

А потом уже мгновенным ударом вернуть Крым, выкинуть сепаров и российских вояк с Донбасса.

Вот такой вот хорватский коллаборантский план.

Сейчас силовой вариант невозможен и приведет к колоссальным потерями в живой силе и технике. Сейчас надо держать паузу, минимизировать потери и готовиться к ответному удару. Работать со всеми, кто против путинского режима. Заставить Россию тратить бюджет на мертворожденные проекты недореспублик. Душить ее санкциями.

Не сдаваться!

Россия сильный и страшный противник. Ее не взять наскоком. Нужно иметь терпение, хитрость и упорство.

Это работа на годы, причем главное оружие в этой борьбе – здоровая экономика.

Плохо, что никто не читает тексты. Даже короткие. Зато все интерпретируют.

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Автор: Ян Валетов
Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Публікації Володимир Путін Україна – Росія Збройні Сили України
Джерело: Ян Валетов
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