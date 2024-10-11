Підписав контракт у день 18-річчя: на фронті загинув боєць 3 ОШБр Ростислав Романько

У бою з ворогом загинув 18-річний захисник Ростислав Романько. Герой, родом з Маріуполя, підписав контракт у день свого повноліття.

Про це пише місцеве хмельницьке видання ye.ua. Поховали українського захисника 9 жовтня у Хмельницькому.

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Герою навіки 18

5 жовтня у Луганській області загинув боєць Третьої штурмової бригади Ростислав Романько. Герою було лише 18 років.

Відомо, що захисник народився 11 травня 2006 року. Ростислав жив у Маріуполі і навчався у Маріупольському будівельному фаховому коледжі. Коли почалося повномасштабне вторгнення, навчальний заклад разом зі студентами переїхав до Хмельницького.

У Ростислава є мати та брат, але вони залишилися в окупованому Маріуполі. Як розповів директор коледжу Антон Білай, сім'я мала різні погляди на війну, тому жінку позбавили батьківських прав, а опіку над Ростиславом взяли у коледжі.

З 16 років Ростислав постійно проходив різні курси й відвідував рекрутингові центри. У день свого 18-річчя, 11 травня 2024 року, юнак підписав контракт і долучився до захисту держави. Він служив у Третій штурмовій бригаді.

Казав, що хоче приїхати на танку в Маріуполь і подивитися в очі тим, хто там залишився,

– пригадує директор коледжу та опікун Ростислава.

Його побратим та друг з позивним "Бенз" розповів, що Ростислав мав позивний "Пабло". Він був стрільцем в одному з відділень 3 ОШБр.

"Це людина, яка за свої 18 років здійснила більше чоловічих вчинків, ніж багато інших чоловіків у нашій неньці-Україні. Його смерть – це фатальна подія для всієї української нації. Він за такий короткий час показав, як бути справжнім патріотом своєї країни, сином своєї нації та взірцем для наслідування", – наголосив побратим.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття близьким Ростислава Романька. Вічна та світла пам'ять.