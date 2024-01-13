Масштабний блекаут у Ростові: місто залишилось без світла та тепла

Ростов-на-Дону зіткнувся з великими перебоями в електропостачанні. Через проблеми на енергетичних мережах без світла, води та опалення залишилися десятки будинків.

Як пишуть місцеві телеграм-канали 13 січня, масштабне відключення електроенергії стосується не лише Ростова-на-Дону, а й прилеглих міст. Зокрема, Батайська та Новочеркаська.

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Ростов без світла: карма наздогнала росіян

Влада та енергетичні компанії певний час не давали коментарів щодо причин виникнення аварії та термінів відновлення послуг. Однак згодом мер Новочеркаська таки повідомив про аварію на лініях "Россетей".

Власне, внаслідок цього наслідок чого в різних районах міста у жителів зникло світло. Енергетики держави-агресорки обіцяють відновити подачу електроенергії протягом години, але точних гарантій не дають.

На лініях "Россетей" сталася аварія, у різних районах міста зафіксовано відключення світла. Енергетики обіцяють поновити подачу електроенергії,

– заявив міський голова.

Водночас у Ростові-на-Дону ситуація залишається напруженою. Місцеві жителі висловлюють занепокоєння через відсутність інформації про те, коли буде відновлено електропостачання.

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Жителі постраждалих районів змушені шукати альтернативні джерела тепла та світла, адже температура повітря знижується, а відсутність електрики ускладнює повсякденне життя. Зрештою громадяни ворожої держави відчувають те, що й українці під час минулорічних блекаутів.

У Росії – нелегка зима

У Ростові компанія-постачальник електроенергії вже анонсувала введення тимчасових графіків відключення світла, що може свідчити про серйозність ситуації.

Відключення електроенергії та відсутність опалення стали масовим явищем у російських містах цієї зими. Проблеми з теплопостачанням стосуються не лише віддалених регіонів, а й столиці.