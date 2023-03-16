"Скоро у Кремлі газова плита вибухне": росіяни у мережі шоковані "бавовною" у ФСБ в Ростові

У російському Ростові-на-Дону 16 березня сталася масштабна пожежа у будівлі Прикордонного управління ФСБ. Раптова "бавовна" у будівлі ФСБ шокувала росіян.

За інформацією ФСБ у Ростові, причиною пожежі у будівлі нібито стало "коротке замикання" електропроводки, пише 24 Канал. Та самі ж росіяни висміюють цю версію.

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У росіян "пригоріло" після "бавовни" в Ростові

Росіяни не вірять, що в будівлі ФСБ, яка б мала бути захищеною, могли виникнути такі проблеми. Також вони іронізують, що так звана "спецоперація" йде "по плану", натякаючи, що війна поступово переходить на територію Росії.

Також окупанти не розуміють, як сталася пожежа та вже саркастично звинувачують американців.

Крім того, росіяни кепкують, що невдовзі щось схоже буде в Кремлі, зокрема вибухне газова плита. Люди у соцмережах пишуть, що в будівлі пробігся якийсь щур, через якого і сталося "коротке замикання". Ймовірно, вони натякають, що за пожежею стоїть якийсь "зрадник".

Як росіяни реагують на пожежу в Ростові / Скриншоти з мережі

Росіяни ставлять цілком логічне питання, зокрема, відколи "коротке замикання" у Росії супроводжується "хлопком". Окупанти навіть кепкують, що ЗСУ "хороші електрики". Росіяни обурені, що в будівлі ФСБ настільки поганий захист.

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