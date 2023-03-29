У Ростові-на-Дону чути звуки вибухів, а жителі Бєлгорода тренуються слухати сирени

У Ростові-на-Дону 29 березня було гучно – жителі чули звук, схожий на вибух. Однак російська влада знову розповідає казки про перехід "літака" на "гіперзвук".

Гучний звук пролунав у місті після полудня – близько 12:15. Місцеві жителі викладали у соцмережі відео "хлопка" з камер спостереження, передає 24 Канал.

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Від "надзвуку" тремтіли вікна

Росіяни одразу почали розганяти паніку в мережі. Писали, що в одній частині міста тремтіли шибки, а на Лівому березі спрацювала сигналізація біля машин. Втім, глава адміністрації Батайська заявив, що у місті-супутнику Ростова "надзвичайних ситуацій не сталося", а "причини виникнення звуку з'ясовують".

"Бавовна" у Ростові: відео

Майже через годину після інциденту губернатор Василій Голубєв повторив традиційну байку про "надзвук". Цим явищем росіяни пояснюють будь-які незрозумілі ситуації.

Голубєв заявив, що "гучну бавовну було чутно при переході літака на надзвуковий режим польоту",

– сказав Голубєв.

Сирени в Бєлгороді

Цікавий музичний супровід сьогодні лунав і в Бєлгороді. По всьому місту були чутні сирени. Влада заспокоює, що зараз це тільки планова перевірка системи оповіщення населення.

Так би мовити, тренування населення.

Сирени у Бєлгороді: відео