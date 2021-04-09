У Ростові розстріляли авто чиновника часів Януковича, – ЗМІ

У російському Ростові розстріляли автомобіль Land Cruiser 200 на українській реєстрації. За кермом автівки нібито перебував експрацівник СБУ Володимир Вільчинський.

Деталі інциденту

Подія трапилася в одному з районів Ростова. Сам Вільчинський не постраждав внаслідок обстрілів.

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Ексчиновник нібито приїхав у Ростов у гості до родичів. За даними телеграм-каналу, Вільчинський близький до оточення олігарха Ігоря Коломойського.

На фото, опублікованому в мережі, видно пошкоджений автомобіль. На ньому – щонайменше 8 великих отворів від обстрілів.

Що відомо про Вільчинського