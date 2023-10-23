У російському Ростові – гучно: вибухи чули й в окупованому Севастополі
У Росії триває сезон цвітіння "бавовни" й вибухів. Так, 23 жовтня гучні звуки лунали у місті Ростов-на-Дону.
Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Крім того, окупанти також кажуть про роботу їхньої протиповітряної оборони, передає 24 Канал.
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У Ростові лунають гучні звуки вибухів
Ростовські телеграм-канали близько 15 години за місцевим часом почали повідомляти про те, що у їхньому місті лунають "гучні звуки вибухів". Згодом у мережі з'явилося відео, де видно, як працює ППО російської армії.
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Згодом на повідомлення очевидців відреагував губернатор Ростовської області Васілій Голубєв. Він зазначив, що підрозділи протиповітряної оборони о 14:59 "успішно відпрацювали по повітряних цілях".
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Російський губернатор також сказав, що жертв та руйнувань внаслідок цієї атаки нібито немає.
Вибухи чули також і у Севастополі
Місцеві телеграм-канали з тимчасово окупованого Севастополя близько 15:14 повідомили, що у місті чули гучні звуки вибухів.
Довгий час російська пропаганда не могла знайти пояснень щодо того, що ж сталося у місті. Однак згодом так званий губернатор Севастополя Міхаіл Развожаєв сказав, що "це на зовнішньому рейді кораблі Чорноморського флоту проводять штатну роботу з протипідводно-диверсійного забезпечення".
За словами Развожаєва ситуація у місті начебто спокійна. Жодних вибухів так буцімто не лунало.
До Ростова останнім часом зачастила "бавовна"
- Російські пропагандисти 21 жовтня розповідали, що у Ростові нібито лунали гучні звуки вибухів і працювала ППО по "ворожих об'єктах". Також у мережі з'явилися кадри, де видно стовп диму у ймовірному місці розташування російської ППО.
- Крім того, вибухи також чули й у тимчасово окупованому Донецьку, а також спалахнула масштабна пожежа. Згодом у мережі з'явилися кадри, де видно, як у небо здіймається великий стовп чорного диму.
- За кілька днів до цього у Ростовській області також було гучно й працювала російська протиповітряна оборона. Вибухи лунали й у Бєлгородській області країни-агресорки.