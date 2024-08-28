У Ростові сильна пожежа біля портової зони

28 серпня 2024, 16:53
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Автор: Анастасія Лукашевська

В російському Ростові сьогодні, 28 серпня, спалахнула сильна пожежа поблизу портової зони.

У телеграм-каналах уже поширили фото та відео з місця події, інформує 24 Канал. 

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Зазначають, що вогонь зафіксовано в районі Аксайського мосту на лівому березі Дону.


В ростовському порту пожежа / Фото з тг-каналів 

При цьому, російське міністерство у справах цивільної оборони, надзвичайних ситуацій та ліквідації наслідків стихійних лих теж відреагувало на подію. Але в досить традиційний спосіб: стверджують, що пожежа охопила лише "очерет та суху траву".

Пожежа у порту Ростова: відео

До слова, у Ростовській області ще зночі було голосно. ГУР та ССО вдарили по нафтобазі "Атлас".  А вранці Україна вперше атакувала Кіровську область. Там була уражена нафтобаза "Зеніт".