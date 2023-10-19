На Ростовщині – "ППО", на Бєлгородщині – вибухи та пожежа: у росіян знову поганий день
Нова хвиля істерики стрімко насувається на росіян. В районі Ростова-на-Дону та Красноярузького району Бєлгородської області місцеві чули потужні вибухи. Влада заявляє про так звану "роботу ППО".
У четвер, 19 жовтня, стало відомо про цю "бавовну" на території ворожої держави, про що інформує 24 Канал з посиланням телеграм-пабліки російських окупантів.
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Ростовська "пе-ве-о"
Цього разу загарбникам привидівся саме безпілотник над Ростовською областю. Відповідні повідомлення про його "збиття" почали з'являтися близько 10:15 спершу в ЗМІ. Згодом цю тезу повторив губернатор регіону Васілій Голубєв.
У Росії в районі Ростова було гучно: дивіться відео
Один з ворожих телеграм-каналів уточнив, що було гучно неподалік від міста Аксай та мікрорайону Сельмаш. За словами пропагандистів, руйнувань, пошкоджень чи постраждалих нібито немає.
Наслідки вибухів у Ростовській області / Фото з телеграм-каналів
У ворожих чатах після цього розпочалась справжня "дискусія" стосовно того, що куди прилетіло, чи це було саме збиття, оскільки після "роботи ППО" було чути ще один вибух.
Ниття росіян через вибух в Ростовській області / Скриншоти з чатів
Пожежа на Бєлгородщині
Менш ніж 30 хвилини після вибухів у Ростовській області стало відомо про "гучні звуки" та стовп диму в Красноярузькому районі Бєлгородської області Росії.
У Бєлгородській області спалахнула пожежа: дивіться відео
На кадрах, що публікують громадяни ворожої держави, видно дим від пожежі, що розпочалась в цьому районі області. Станом на 10:55, як пишуть телеграмні помийки, інформація про постраждалих не надходила.
На Бєлгородщині "щось горить" після вибуху / Фото з телеграм-каналів
Атака на табір в Курській області
- У ніч на 18 жовтня було щонайменше 18 прильотів в районі одного зі сіл Курської області, де розташований військовий табір окупантів.
- Джерела 24 Каналу повідомили, що відповідну операцію організувала Служба безпеки України.
- Власне, йдеться про аеродром "Халіно", де розміщувалось до 3 тисяч російських військових та близько 80 одиниць військової техніки.