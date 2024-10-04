Могли загинути бійці 2 підрозділів, – Офіс генпрокурора про розстріл росіянами 16 полонених

На початку жовтня у мережі з'явилася інформація про ймовірний розстріл окупантами 16 українських військових на Покровському напрямку. Правоохоронці почали розслідування за фактом чергового воєнного злочину російської армії. Загарбники могли вбити бійців двох підрозділів ЗСУ.

Про це в ефірі телемарафону розповів Юрій Бєлоусов – керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора.

До теми Окупанти розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку

Що відомо про розстріл 16 українських військовополонених

Посадовець розповів, що вже відомо про розстріл росіянами 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.

Станом на зараз нам відомо, що могли загинути бійці двох підрозділів Збройних Сил України. Ми знаємо номери цих підрозділів. Ми попередньо встановили дані цих бійців, але цю інформацію перевіряємо, з поваги до близьких, рідних, щоб не помилитися в прізвищі,

– наголосив Бєлоусов.

Також додав, правоохоронці вже розуміють, де окупанти скоїли черговий воєнний злочин. Ба більше, який саме підрозділ збройних сил Росії до нього причетний. Однак поки вся інформація перевіряється.

Уточнюється, враховуючи те, що ведуться активні бойові дії, немає доступу до цього місця,

– зазначив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту.

Офіс генпрокурора вже направив запити до всіх можливих військових підрозділів і розвідки. Також зробили запити до міжнародних партнерів, аби зібрати якомога більше інформації.

Юрій Бєлоусов зазначив, коли правоохоронці встановлять більше деталей, повідомлять про це.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблих захисників України. Вічна пам'ять і слава Героям!