Росіяни можуть відмовитися видати тіло вбитого полоненого, щоб приховати докази, – Фейгін

Напередодні мережу сколихнуло відео, на якому окупанти розстрілюють українського полоненого Тимофія Шадури. Останніми словами військового було гасло "Слава Україні".

Традиційно, Кремль зараз ухвалює певні версії та реакцію на те, що сталося. Про це 24 Каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін.

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Які версії можливі

На думку правозахисника, у росіян є декілька варіантів:

самі українці розстріляли й виклали у мережу;

усе це постановка, насправді нічого не було;

на війні таке відбувається з обох сторін.

Їм треба повпливати на те, щоб збити цю хвилю. Інформаційно вони будуть применшувати значення Тимофія Шадури та його смерть, обурення та гнів українського народу і так далі. Таке ми бачимо вже не вперше. Але усе зрозуміло – це був розстріл. Юридично немає чого аналізувати, це воєнний злочин, за який винні мають бути покарані,

– зауважив правозахисник.

Мовиться не лише про тих, продовжив він, які за кадром, а й тих, хто віддавав накази. Від найнижчих до найвищих чинів. Як наголосив правозахисник, російська сторона також має розслідувати цей злочин і назвати імена тих, хто брав у ньому участь.

"На це надії ніякої. Їх скоріше нагородять, ніж покарають. Якщо прийде інша влада, не ця людожерлива, вона має сама судити цих людей за законом. За подібне передбачене найжорстокіше покарання", – стверджує Фейгін.

Передовсім потрібно отримати тіло українського військового. За словами Фейгіна, Росія його може просто не видати, щоб приховати злочини. Теоретично, нам має допомогти Червоний Хрест та ООН.

Можна встановити ділянку в районі Бахмуту, де відбувся злочин. Але потрапити на цю територію, у зону бойових дій… Якщо його тіло закопали, його ексгумувати – ціла процедура, не швидка. Навряд чи пустіть когось з української сторони,

– зазначає російський правозахисник.

У найкращому випадку, говорить він, Москва може сама передати його. Також вони можуть спробувати обміняти тіло на когось зі своїх важливих військовополонених.

Фейгін вважає, що загарбники збиралися розстрілювати Шадуру у будь-якому випадку. Він викрикнув гасло "Слава Україні" вже перед неминучою смертю.

"Я не розумію, за яких обставин з'явилося відео і хто першоджерело. У хаосі публікацій неможливо розібратися. Розслідування усе встановить, це технічне питання", – переконаний правозахисник.

Є припущення, що Росія спеціально виклала відео, щоб росіяни не здавалися у полон, адже українці будуть одразу розстрілювати.

Занадто багато негативу, позитиву я не бачу. Вони (російські військові – 24 Канал) озвіріліше воюватимуть, розуміючи, що здаватися не має сенсу? Натомість зараз за ними вся 40 мільйонна країна буде ганятися, вираховувати родичів, хто знає, чим для них це все закінчиться. Простіше здатися,

– вважає він.

Втім, запевняє Фейгін, ролик міг також випадково потрапити до ЗСУ. "Війна дуже складний механізм. У полон потрапляють не лише за бажання здатися. Люди можуть опинятися у ситуації, в якій вони безпорадні – немає патронів, немає нічого. Я схильний думати, що це більш випадковий варіант потрапляння цього запису, ніж цілеспрямований. Негативних наслідків більше, ніж вигоди щодо мотивації військових", – резюмував російський правозахисник Марк Фейгін.

Що відомо про злочин