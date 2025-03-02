"Ротація" МАГАТЕ на Запорізькій АЕС: МЗС направило ноту протесту

Міністерство закордонних справ засудило порушення низкою співробітників МАГАТЕ суверенітету й територіальної цілісності України внаслідок російського шантажу та системних спроб нав'язати міжнародним організаціям незаконні й суперечливі механізми діяльності на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням МЗС. У відомстві вже направили ноту протесту керівництву МАГАТЕ.

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МЗС про підрив Росією авторитету й незалежності МАГАТЕ

У Міністерстві підкреслили, Росія цілеспрямовано створює штучні перепони для діяльності міжнародних організацій в Україні, змушуючи їх порушувати українське законодавство, двосторонні угоди з нашою державою, а також нехтувати резолюціями Генеральної Асамблеї ООН.

Також в МЗС констатували, що ситуація на окупованій ЗАЕС стала особливим прикладом такого російського шантажу. Країна-агресорка фактично змусила співробітників МАГАТЕ перебувати на станції без ротації 80 днів, що значно перевищує запланований термін, тримаючи людей під безпрецедентним психологічним тиском, у зоні підвищених ризиків.

Фактично Москва позбавила міжнародних експертів свободи пересування і використовувала їх як інструмент політичного тиску на міжнародну спільноту.

Важливо! У Міністерстві наголосили, Україна неодноразово пропонувала безпечний і законний маршрут ротації через підконтрольну територію. Однак, Москва систематично відмовляла МАГАТЕ у наданні гарантій безпеки за цими умовами.

Кремль навмисно блокував безпечний виїзд фахівців через підконтрольну Україні територію, змушуючи Агентство погодитися на російські умови. Розцінюємо дії МАГАТЕ не як ротацію експертів на ЗАЕС, а як гуманітарну евакуацію в умовах загрози життю та здоров'ю людей, які є співробітниками Агентства,

– підкреслили в МЗС.

Наша держава вже направила ноту протесту керівництву МАГАТЕ. Україна засуджує порушення суверенітету й територіальної цілісності і застерігає від повторення будь-яких подібних дій у майбутньому. Окрім того, українська сторона винесе питання безпрецедентного шантажу Росією на засідання Ради керуючих МАГАТЕ вже найближчими днями.

Наголошуємо, що діяльність міжнародних організацій на території України, особливо в умовах агресивної війни, має здійснюватися виключно відповідно до українського законодавства, норм міжнародного права та принципів ООН. Лише припинення російського ядерного шантажу та повернення ЗАЕС під контроль законного власника – України – дозволить забезпечити там реальний моніторинг з боку МАГАТЕ та гарантувати ядерну безпеку в Європі,

– підкреслили в Міністерстві закордонних справ.

Україна закликає міжнародні організації зайняти тверду позицію, відмовитися від виконання нав'язаних агресором умов і вжити заходів для збереження власного авторитету, незалежності й неупередженості.