У Міненерго назвали неприйнятною ротацію МАГАТЕ на ЗАЕС без погодження з Україною

Міжнародне агентство з атомної енергії провело ротацію своїх експертів на ЗАЕС без погодження цього рішення з Україною. Подібні дії є неприйнятними та мають узгоджуватися з українською владою.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на публікацію Міністерства енергетики України. Зауважимо, що міністр Герман Галущенко після цього випадку надіслав відповідний лист до МАГАТЕ.

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Як відреагували на неузгоджену ротацію

Глава енергетичного відомства Герман Галущенко надіслав лист до МАГАТЕ, у якому наголосив, що подібна ротація порушує суверенітет і територіальну цілісність України. За його словами, це суперечить міжнародному праву і законодавству нашої держави.

Він наголосив, що Росія неодноразово створювала штучні перешкоди для належної ротації експертів МАГАТЕ та утримувала міжнародних експертів на майданчику Запорізької АЕС понад 80 днів під безпрецедентним тиском у зоні високих військових ризиків.

Україна вкотре підтверджує свою тверду позицію, що будь-яка ротація експертів МАГАТЕ на ЗАЕС має відбуватися повністю відповідно до міжнародного права та виключно маршрутами, погодженими з українською владою, через території, які перебувають під повним контролем України,

– ідеться у листі.

Міністр зауважив, що внаслідок таких дій МАГАТЕ в України немає інформації про те, хто зараз перебуває на території ЗАЕС. Також Галущенко закликав вжити негайних заходів, аби виправити ситуацію і забезпечити відповідність діяльності міжнародному праву.

До слова, сам гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі пояснив, що ротація персоналу на ЗАЕС через окуповані території була вимушеним кроком для захисту працівників агентства. Він заявив, що обговорив питання ротації з українськими посадовцями.