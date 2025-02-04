50 тисяч солдатів усіх родів військ переводять до Сухопутних військ, – ЗМІ

Згідно з наказом головкома Олександра Сирського від 11 січня, близько 50 тисяч військових усіх родів і видів військ будуть переведені у Сухопутні війська. Це потрібно для поповнення бойових бригад з метою початку процесу ротацій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на УП. Так, близько 20% всіх українських військових, які нині перебувають безпосередньо на фронті, будуть переведені у Сухопутні війська.

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Для чого у Сухопутні війська переводять 50 тисяч військових?

Як зазначає співрозмовник видання у Генштабі, метою такого великого переведення є початок першої за три роки повномасштабної війни ротації.

Нам потрібно це зробити, щоб запустити механізм ротацій. Того ресурсу, який зараз вчиться у навчальних центрах, вистачає лише на мінімальне поповнення підрозділів, а не на повноцінне забезпечення бойової компоненти,

– вказує джерело.

Зазначається, що такі переміщення, а також рекрутинг, дозволять розпочати ротації – уже є затверджений план.

На запитання, чи пов'язане рішення про запуск ротацій на фронті із можливими перемовинами чи заморозкою лінії фронту, співрозмовник відповів, що ні. У Генштабі переконані, що Україна може провести ротації і в умовах великої війни.

Зазначимо, що "Мілітарний" з посиланням на власні джерела повідомив, що командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий заборонив переведення фахівців зв’язку до піхоти та на інші посади. Однак в інших родах та видах військ, тобто в ДШВ, МП, ПС, ДССТ, ВМС й у структурах МВС може бути інша настанова.