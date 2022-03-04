"З роти 100 людей живими залишилося четверо": в Росії шоковані втратами

Українські захисники за тиждень після вторгнення Росії в Україну завдали окупантам нищівних втрат. У Кремлі нарешті почали говорити про своїх загиблих.

Втрати ворогів становлять понад 9 тисяч осіб. Багато загарбників кидають свою техніку та здаються в полон чи тікають. Після шаленого спротиву, який окупанти відчули в Україні, вони повністю деморалізовані.

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Зі 100 загарбників вижили 4

У Росії почали цікавитися своїми втратами. Здається, громадяни країни-агресорки помітили, що багато їхніх людей не повертаються додому. Воно й не дивно, адже зв'язку із солдатами майже немає, а ті, які потрапляють в полон, телефонують батькам та розповідають усю правду про російську "спецоперацію".

Зокрема, тему шалених втрат армії Росії порушила сенаторка та мати Ксенії Собчак Людмила Нарусова. Вона вирішила поцікавитися, чи правда те, що гинуть багато їхніх солдат.

Вчора із зони бойових дій в Україні було виведено строковиків, яких змушували підписати контракт або за них підписували. Але тільки в результаті з роти 100 людей живими залишилися четверо,

– зауважила Нарусова.

Вона закликала підтвердити цю інформацію, адже військове відомство не хоче цього зробити. Після цього між депутатами виникла суперечка. Нарусову почали перебивати, адже вона озвучила те, про що в Росії питати не можна. Єдина відповідь, яку дали сенаторці, – вбивство російських військових доводитиме слідство.

Дивіться звернення Людмили Нарусової:

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