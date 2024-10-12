Показуємо на карті Ровеньки, де Сили оборони атакували нафтобазу

Сили оборони завдали успішного удару по нафтобазі у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. Її використовували для потреб російської армії.

В результаті атаки на території складу виникла пожежа. Операцію виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

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Де розташовані Ровеньки

У ніч на 12 жовтня Сили оборони України успішно завдали удару по складу паливно-мастильних матеріалів, розташованому в районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.

На цьому об'єкті зберігалися нафта і нафтопродукти, що використовувалися, зокрема, для потреб окупантів.

Наразі на території нафтобази фіксується пожежа.

Де розташовані Ровеньки: дивіться на карті

Зауважимо, що це вже не перша атака на нафтобазу у Ровеньках. Раніше Сили оборони завдали по ній удару цьогоріч 10 травня. Тоді російські ЗМІ повідомляли, що по нафтобазі могли вдарити ракетами ATACMS.