Рої дронів і керовані боєприпаси: відбулися демонстраційні випробування українських розробок

Сім українських виробників продемонстрували, як можна створити рій дронів. У ролику з випробувань показали роботу близько десятка дронів.

Про нові розробки повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін. У відео, оприлюдненому Мінстратегпромом, БпЛА підіймаються разом із пляшками-"боєприпасами", а потім повертаються – уже порожні. Раніше ми писали про те, як зареєструвати розробку на Brave1.

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Як пройшли випробування українських роїв дронів

Разом з Brave1, Міноборони, Мінцифрою, Генштабом, Нацгвардією провели демонстраційні випробування нових українських розробок – роїв дронів та керованих боєприпасів. 17 команд виробників. 7 із них представили свої напрацювання технології рою дронів, 10 – керованих боєприпасів. Ці рішення були на різних стадіях готовності та показували різні підходи до вирішення задач,

– написав міністр.

Рій дронів по-українськи: відео з випробувань

За словами Сметаніна, над кількістю таких виробів працюють, "але якість має йти попереду". Він подякував командам за винахідливість, наполегливість у роботі та за готовність до вдосконалення.

"Оборонка має постачати у військо інноваційні рішення, які дійсно потрібні Силам оборони зараз та в найближчому майбутньому. Максимально ефективні, актуальні продукти, розраховані на умови, в яких відбуваються військові дії. Щоб виробники змогли це реалізувати, ми і зібрали всіх разом. Представники Міноборони й Генштабу побачили, що саме вміє український виробник, та дали свої рекомендації для покращення продуктів", – додав глава відомства.

У "Мілітарному" зауважили, що рій дронів керується одним пілотом. "Технологія має об'єднати в автономну мережу групу дронів, в якій оператору буде відведено лише вибір цілі та дозвіл на її ураження", – ідеться в матеріалі. Також роєм може керувати штучний інтелект.

Цікаво! Росіяни викладали ролики роботи рою дронів улітку. Тоді окупанти хизувалися новим БпЛА "Гербера" – молодшою сестрою "Шахеда".