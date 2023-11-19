Прожила 77 років у щасливому шлюбі: у США померла колишня перша леді Розалін Картер

У неділю 19 листопада у віці 96 років відійшла у вічність Розалін Картер. Вона – колишня перша леді США.

Зауважимо, що перед цим вона нетривалий час перебувала у хоспісі, про що повідомили 17 листопада. А вже 19 листопада у колі друзів, сім'ї та чоловіка, 39 президента США Джиммі Картера, вона померла вдома.

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У неї діагностували деменцію

Звернімо увагу, що раніше цього року Центр Картера повідомив, що у Розалін діагностували деменцію. Колишня перша леді прожила довге й успішне життя разом зі своїм коханим чоловіком, котрого вона знала майже все своє життя.

Зустріла вона Джиммі Картера, коли ще була дитиною, а одружилися вони у 1946 році у їхньому рідному місті Плейнс, що у штаті Джорджія.

Розалін і Джиммі прожили разом у шлюбі 77 років. Це найдовший шлюб серед президентських пар.

Найкраще, що я коли-небудь робив – це одружувався з Розалін. Це вершина мого життя,

– сказав Джиммі Картер в інтерв'ю Центру Картера у 2015 році.

Розалін займалася психічним здоров'ям

Розалін відіграла важливу роль в успіху свого чоловіка. Причому як у сфері бізнесу, так і в політиці. Джиммі часто звертався до неї, щоб отримати пораду.

Коли Джиммі Картер оголосив, що йде на вибори президента, то зауважив, що Розалін була "значно більш політичною", ніж він сам. На сайті Білого дому пишуть, що вона допомагала чоловікові завдяки своїй твердій вірі в його здібності.

У ролі першої леді вона зосередилася на захисті психічного здоров'я, чим займалася раніше. А ще керувала групою, що займалася впровадженням змін у політиці щодо людей з психічними захворюваннями, коли була почесною головою Президентської комісії з питань психічного здоров'я.

У 1982 році Джиммі Картер, коли програв свою кампанію з переобрання, повернувся з коханою Розалін до Джорджії. Там вони заснували Центр Картера в Атланті.

Розалін народила Джиммі 4 дітей. Також у них 22 онуків. Самому Джиммі Картеру зараз 99 років. Він уже прожив найдовше за всіх президентів США. Сам колишній глава держави з лютого 2023 року перебуває у хоспісі.