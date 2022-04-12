Розбите авіаударами та ворожою артилерією, але незламне: фото зі зруйнованого Чернігова

Розбите авіаударами та російською артилерією місто-герой Чернігів не здається. Журналісти відвідали обласний центр та показали кадри руйнувань.

Міністерство внутрішніх справ України організувало в'їзд в Чернігів для журналістів провідних світових та українських медіа. Також МВС опублікувало фотографії міста, яким воно є сьогодні.

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Чернігів понад місяць був в оточенні окупантів із трьох боків. Журналістам вдалось дізнатись, як виживало місто, якими були руйнування, що робили для життєзабезпечення та порятунку мешканців міста та інших населених пунктів області.

Фото Чернігова після вторгнення Росії:

Представники медіа побували у кількох трагічних місцях Чернігова та області. Стадіон імені Юрія Гагаріна став першою точкою, де побували кореспонденти. Ще донедавна там проводив свої матчі ФК "Десна", а сьогодні футбольне поле вкрите наслідками від бомбардувань. Ще однією зруйнованою архітектурною пам'яткою Чернігова стало старовинне приміщення бібліотеки.

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