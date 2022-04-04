Розбиті школа й будинок культури: жахливі наслідки обстрілів Мерефи на Харківщині
4 квітня 2022 , 20:39Читать новость на русском
Ще 17 березня російські окупанти відкрили вогонь по місту Мерефи Харківського району. Внаслідок обстрілу загинула 21 людина, ще 25 поранені.
Журналісти 24 каналу показали, який вигляд має місто після обстрілів росіян.
Важливо У Мерефі на Харківщині внаслідок російського обстрілу загинула 21 людина: 25 поранені
За даними слідства, російські загарбники завдали удару по Харківщині 17 березня 2022 року приблизно о 3:30. Внаслідок цього зруйновані загальноосвітня школа та міський будинок культури.
Харківська обласна прокуратура разом зі слідчими СБУ розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним убивством.
Жахливі наслідки обстрілів Мерефи на Харківщині / Фото 24 каналу
Окупанти руйнують історичні будівлі Харкова: дивіться відео