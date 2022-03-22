Розбомблені будівлі та вирви від снарядів: як виглядає звільнений Макарів

Українським військам вдалося вибити орків із багатостраждального селища Макарів на Київщині.

Вчора впродовж дня наші захисники завдали ударів по позиціях окупантів. Врешті відкинули їх із селища, там тепер майорить український прапор.

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Начальник ГУ Нацполіції в Київській області Андрій Нєбитов показав, як зараз виглядає Макарів. Це суцільні руїни, розбомблені будівлі, вирви на дорогах від снарядів, спалена техніка. Людей у місті майже немає.

Скільки б снарядів тобі не приготував ворог, відданість, мужність та стійкість місцевих поліцейських лишається незмінною. Правоохоронці працюють в зоні бойових дій, служать державі та захищають громадян,

– написав Нєбитов.

Нагадаємо, селище Макарів, що на Київщині, перебував під постійними обстрілами ворожої артилерії. Російські загарбники знищили кожен другий будинок у селищі.

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