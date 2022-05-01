Розчарований, що не важливий: британський депутат попросив Росію накласти на нього санкції

Запроваджені санкції проти Росії спонукають країну вводити свої. Так, Росія запровадила персональні санкції щодо 287 із 650 членів Палати громад британського парламенту.

Втім, у списку не було одного із депутатів, який не хоче мати жодних відносин з Росією. Тож він попросив внести і його прізвище до переліку. Мовиться про Лі Андерсона.

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Лі Андерсон попросив Росію накласти на нього санкції

Так, депутат парламенту Британії від Консервативної партії звернувся до російського посла із вимогою внести його прізвище до списку санкцій Кремля.

Він опублікував листа, який надіслав послу. В ньому Андерсон підкреслив, що був "розчарований", не побачивши свого прізвища у переліку.

Мене не було в списку, бо я не важливий!

– написав Андерсон.

Крім того, депутат вказав послу на допущені помилки – насправді у списку 266 осіб, оскільки одне прізвище повторюється двічі, а ще 18 є членами парламенту, що не засідають.

Нагадаємо, 11 березня уряд Британії вніс до списку санкцій 386 депутатів Державної думи Росії. Тож Росія "взаємно" ввела персональні обмеження щодо членів Палати громад британського парламенту.

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