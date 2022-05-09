Розчарувались навіть "Z-зомбі", – у Зеленського висміяли промову Путіна на параді

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що промова Володимира Путіна довела – Росія не спроможна бути другою армією.

За словами Подоляка, Росія в цій промові виглядає, як країна, яка програє. Про це він розповів у прямому ефірі спільного телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Радник керівника ОП акцентував, що президент Росії не розуміє, які слова треба підібрати, аби люди повірили в їх місію. Також звучать наративи, які усі чують вже 75 день, а саме про "нацизм" та "можем повторіть". Проте це все не надихає.

Ключове – промова Путіна є "сірою". Вона не надихає, в ній нема блиску, тобто – заради чого Україна сьогодні перемагає Росію. Навіть так би поставив питання, а не "заради чого Росія зайшла в Україну",

– розповів Михайло Подоляк.

"Путін мав би відповісти на питання, чому минуло 75 днів, а вони воюють за якесь маленьке село в Харківській області й втратили понад 25 тисяч людей. І будуть ще більше втрачати, якщо інтенсифікація бойових дій буде трошки більшою", – додав Подоляк.

За його словами, добре, що люди не почули відповіді на питання. Це говорить про те, що в них немає вже креативу. Він весь пішов на пропагандистські шоу, де кажуть, що за 30 хвилин можуть знищити всю Європу ядерною зброєю, чи депутат держдуми пропонує вбити 2 мільйони українців, чи хтось інший хоче завершити спецоперацію на кордонах з Польщею.

Світ сьогодні бачить все те, про що ми говорили протягом 8 років – Росія не є цивілізаційна держава, яка готова конкурувати, співпрацювати, мати партнерів. Це такий звичайний агресивний варвар середньовіччя, який може продавати тільки війну. Сьогодні все це йде в прямому ефірі,

– повідомив Михайло Подоляк.

Він зазначив, що у виступі Путіна почув про занепад Росії. Адже його промова була банальним набором слів, який не запалює людей.

"Я вірю в те, що люди на 10 – 15% розчарувалися в тому, що робить Росія, попри пропаганду. Навіть оці всі "Z-зомбі", яких там 86%, розчарувалися в тому, що вони роблять. Розчарувалися в лідерській позиції Путіна", – додав Подоляк.

Що відомо про парад 9 травня в Росії

У Центральному військовому окрузі відзвітували: авіації не буде, бо погода не дозволяє. Також прикрились негодою і в Ростові-на-Дону, де мав бути єдиний на півдні Росії авіапарад.

Тим часом із відеотрансляції видно, що в Москві з погодою все гаразд. Російські військові та глядачі – сухі та й над Володимиром Путіним під час його промови ніхто парасольки не тримав.

З трибун до росіян звернувся їх вождь Володимир Путін. А от в Україні з трансляцією цієї пропаганди "виникли проблеми". Мова йде про тимчасово окуповані території.

До теми – 9 травня: про що говорив Путін? – дивіться відео