Розчарування та роздратування, – аналітик ЄС розповів, як Захід реагує на блокування реформ
Джерело:24 канал
Володимир Зеленський сподівається, що саміт наблизить Україну до вступу в Єросоюз. Однак у державі відбуваються події, які лише віддаляють нас від Заходу.
Зокрема мовиться про чергову серію блокування конкурсу на головного антикорпрокурора. Як заявив старший аналітик центру "Європейські цінності" у Празі Давід Стулік, представники ЄС добре проінформовані про реальний прогрес чи регрес в антикорреформах.
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Стулік прокоментував блокування реформ в Україні
Вони знають про процеси навіть краще ніж українські ЗМІ чи громадяни. "Ми бачимо з одного боку конкретні зобов'язання української влади і президента. І з іншого бачимо, як вони на практиці часто не виконуються", – наголосив Стулік.
Звичайно, це зумовлює певне роздратування, певне розчарування у представників міжнародної спільноти, зокрема, ЄС.
На його думку, Україна мусить виконувати законодавчі чи регуляторні кроки. Необхідно створювати інституції, аби держава відповідала усім вимогам Європейського Союзу.
Давід Стулік розповів про вступ України у ЄС: дивіться відео
Саміт Україна – ЄС: головне
- У Києві 12 жовтня провели черговий саміт Україна – ЄС. Його учасниками були, зокрема, Володимир Зеленський, президент Євроради Шарль Мішель і глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
- На зустрічі уклали угоду про спільний авіаційний простір. Країни ЄС відтепер зможуть призначати європейських перевізників для виконання рейсів в Україну.
- Також на зустрічі обговорили можливість вступу України у Союз. Урсула фон дер Ляєн назвала головні передумови для цього.