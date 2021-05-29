Розчарувався в "русскому мірі" і повернувся: на Луганщині поліція затримала бойовика

На Луганщині поліцейські викрили 24-річного жителя Сєвєродонецька, який брав участь у незаконних збройних формуваннях бойовиків. В ідеях окупантів чоловік розчарувався, тому повернувся до рідного міста.

Поліцейські Луганської області викрили бойовика кількох незаконних формувань так званої "ЛНР".

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Служба бойовика у незаконних батальйонах

Правоохоронці з'ясували, що 24-річний житель Сєвєродонецька брав участь у незаконному збройному формуванні "Заря", який дислокувався на території обласного військкомату Луганська. Туди він вступив ще у 2015 році. Чоловік обіймав посаду заступника командира взводу батальйону.

Однак через пів року, за словами бойовика, через конфлікт з командиром та погані умови служби він покинув ряди цього батальйону та вступив до іншого – "Брянка СРСР". За свою "службу" чоловік отримував зарплатню в розмірі 15 000 російських рублів (станом на 29 травня – 5,6 тисячі гривень).

У цьому угрупованні він теж не прижився. Розчарувавшись у бойовиках, чоловік залишив їхні лави та поїхав на заробітки до Росії.

Бойовику повідомили про підозру

Однак і на цьому історія не завершилася – згодом бойовик повернувся у рідний Сєвєродонецьк. Там його і викрили правоохоронці.

Проти чоловіка розпочали кримінальне провадження за статтею про створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Йому вже повідомили про підозру.

Правоохоронці завершують досудове слідство, вже незабаром вони спрямують до суду обвинувальний акт з матеріалами кримінального провадження.

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