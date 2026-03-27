Чи будуть надсилати повістки в Дію: пояснення Мінцифри
27 березня, 09:14
Оновлено - 09:42, 27 березня

Тетяна Бабич
Основні тези
  • Мінцифри відреагувало на інформацію про надсилання повісток через Дію.
  • Попри цифровізацію системи, такі нововведення наразі не плануються.

Мережею активно ширилася інформація про нібито реформу ТЦК і посилення мобілізації, що передбачала надсилання повісток через Дію. Такі припущення звучали з вуст нардепки Юлії Яцик.

На це оперативно відреагували в пресслужбі сервісу Дія.

Чи будуть повістки в Дії?

У заяві спростували поширену інформацію, зазначивши, що подібних нововведень у системі сервісу не буде.

Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому,
– наголосили в Дії.

Зазначимо, що раніше народна депутатка Юлія Яцик припустила, що повістки все ж можуть приходити в Дію, зважаючи на цифровізацію системи Міноборони.

При цьому варто нагадати, що деякі послуги, зокрема бронювання, можна оформлювати власне в Дії. Нещодавно бронювання працівників через цей сервіс спростили.

До речі, невдовзі у Дії з'явиться цифровий податковий номер у форматі PDF із QR-кодом, який можна завантажити й використовувати замість паперової версії. Також батьки зможуть оформлювати ІПН для дітей онлайн, навіть перебуваючи за кордоном.

Що треба знати про отримання повістки?

  • Щоб повістка була дійсною, вона має бути правильно оформлена та містити обов'язкові дані, зокрема ПІБ і дату народження особи, назву ТЦК та СП, причину виклику, а також місце, дату і час явки. 

  • Водночас закон не обмежує, де саме її можуть вручити. Це дозволено робити в громадських місцях, за місцем проживання, роботи чи навчання, на блокпостах або під час перетину державного кордону.

  • До того ж у деяких випадках повістки можуть отримувати й жінки. На військовий облік обов'язково стають ті з них, хто має медичні спеціальності – лікарки, медсестри, фельдшери тощо. 

  • Про те, чи є перебування на обліку підставою для мобілізації жінки до війська в коментарі для 24 Каналу розповіла адвокат Поліна Марченко.