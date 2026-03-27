Чи будуть надсилати повістки в Дію: пояснення Мінцифри
- Мінцифри відреагувало на інформацію про надсилання повісток через Дію.
- Попри цифровізацію системи, такі нововведення наразі не плануються.
Мережею активно ширилася інформація про нібито реформу ТЦК і посилення мобілізації, що передбачала надсилання повісток через Дію. Такі припущення звучали з вуст нардепки Юлії Яцик.
На це оперативно відреагували в пресслужбі сервісу Дія.
Чи будуть повістки в Дії?
У заяві спростували поширену інформацію, зазначивши, що подібних нововведень у системі сервісу не буде.
Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому,
– наголосили в Дії.
Зазначимо, що раніше народна депутатка Юлія Яцик припустила, що повістки все ж можуть приходити в Дію, зважаючи на цифровізацію системи Міноборони.
При цьому варто нагадати, що деякі послуги, зокрема бронювання, можна оформлювати власне в Дії. Нещодавно бронювання працівників через цей сервіс спростили.
До речі, невдовзі у Дії з'явиться цифровий податковий номер у форматі PDF із QR-кодом, який можна завантажити й використовувати замість паперової версії. Також батьки зможуть оформлювати ІПН для дітей онлайн, навіть перебуваючи за кордоном.
Що треба знати про отримання повістки?
Щоб повістка була дійсною, вона має бути правильно оформлена та містити обов'язкові дані, зокрема ПІБ і дату народження особи, назву ТЦК та СП, причину виклику, а також місце, дату і час явки.
Водночас закон не обмежує, де саме її можуть вручити. Це дозволено робити в громадських місцях, за місцем проживання, роботи чи навчання, на блокпостах або під час перетину державного кордону.
До того ж у деяких випадках повістки можуть отримувати й жінки. На військовий облік обов'язково стають ті з них, хто має медичні спеціальності – лікарки, медсестри, фельдшери тощо.
Про те, чи є перебування на обліку підставою для мобілізації жінки до війська в коментарі для 24 Каналу розповіла адвокат Поліна Марченко.