Чи будуть надсилати повістки в Дію: пояснення Мінцифри

Мережею активно ширилася інформація про нібито реформу ТЦК і посилення мобілізації, що передбачала надсилання повісток через Дію. Такі припущення звучали з вуст нардепки Юлії Яцик.

На це оперативно відреагували в пресслужбі сервісу Дія.

Чи будуть повістки в Дії?

У заяві спростували поширену інформацію, зазначивши, що подібних нововведень у системі сервісу не буде.

Команда Мінцифри не працює над цим і не планує впроваджувати подібний функціонал у майбутньому,

– наголосили в Дії.

Зазначимо, що раніше народна депутатка Юлія Яцик припустила, що повістки все ж можуть приходити в Дію, зважаючи на цифровізацію системи Міноборони.

При цьому варто нагадати, що деякі послуги, зокрема бронювання, можна оформлювати власне в Дії. Нещодавно бронювання працівників через цей сервіс спростили.

До речі, невдовзі у Дії з'явиться цифровий податковий номер у форматі PDF із QR-кодом, який можна завантажити й використовувати замість паперової версії. Також батьки зможуть оформлювати ІПН для дітей онлайн, навіть перебуваючи за кордоном.

